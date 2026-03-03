Slušaj vest

Bliži se termin za farbanje, a dilema je uvek ista - da li oprati kosu ili je ostaviti takvu kakva jeste? Različiti saveti često unose dodatnu konfuziju, jedni preporučuju da kosa ne bude sveže oprana, dok drugi tvrde suprotno.

Poznata frizerka Hana Metjuz Mur razjašnjava nedoumicu i ističe da je najbolje doći na farbanje sa čistom kosom.

Na temenu se nakuplja zagađenje

Čak i kada na vlasima nema vidljivih ostataka proizvoda za stilizovanje, tokom dana se na temenu nakupljaju masnoća, prašina i zagađenja iz okoline. Taj sloj može otežati prodiranje boje i uticati na krajnji efekat.

Farbanje kose Foto: Profimedia

Kako objašnjava, savremene farbe su znatno blaže nego nekadašnje formule. Dok su stariji preparati bili agresivniji i lakše prolazili kroz sloj nečistoća, današnje, sofisticiranije boje zahtevaju čistu podlogu da bi dale ravnomeran i intenzivan rezultat.

Prirodna ulja, koja su se nekada smatrala zaštitom, sada mogu oslabiti postojanost i ujednačenost nijanse.

Kosu treba prati veče pre odlaska u salon

Kosu nije neophodno prati neposredno pred odlazak u salon, dovoljno je oprati je veče ranije. Ipak, ako ste se znojili ili dolazite pravo iz teretane, preporučuje se pranje istog dana kako bi se uklonile soli i nečistoće sa kože glave.

Najvažnije je da kosa bude potpuno suva pre nanošenja farbe, jer vlažne vlasi zahtevaju drugačiji pristup i mogu promeniti konačan rezultat.

(Kurir.rs/Informer)

