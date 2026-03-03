Slušaj vest

Usred noći, sedamnaestogodišnja Naomi poslednji put je pogledala uspavanu sestru, zgrabila izvod iz matične knjige rođenih i zauvek napustila porodični dom.

Odrastanje u strogoj amiškoj zajednici

Naomi Svarcentruber odrasla je u amiškoj zajednici u ruralnom Mičigenu, jednoj od najkonzervativnijih podgrupa Starog reda Amiša.

Kao i većina tinejdžerki, krišom je izlazila, upoznavala momke, probala alkohol i cigarete. Ali za razliku od većine, živela je po izuzetno strogim verskim pravilima.

Naomi je napustila Amiše Foto: Instagram/amishinspiration

U njenoj zajednici govorio se pensilvanijski holandski, Biblija se čitala na nemačkom, a engleski se učio kako bi mogli da komuniciraju sa „Englezima“, kako Amiši nazivaju sve koji nisu deo njihove zajednice.

Zbog takve izolacije, Naomi je kasnije sebe opisala kao „domaćeg imigranta“, nekoga ko je odrastao potpuno odsečen od moderne Amerike.

Pravila koja su gušila

U podkastu Sounds Like A Cult ispričala je da joj je rigidnost sistema postajala nepodnošljiva.

Nije smela da nosi roze boju. Haljine su morale da budu bez dezena, da potpuno pokrivaju telo, a kosa je morala biti sakrivena ispod kape. Stariji su, kako kaže, obraćali pažnju na svaki detalj, da li je ogrtač dovoljno spušten, da li su nabori na kecelji pravilni, da li je boja haljine previše svetla.

„Te sitnice su shvatali veoma ozbiljno“, rekla je.

Prvo iskustvo koje je promenilo sve

Uz pomoć prijateljice, Naomi je počela da upoznaje momke koji nisu Amiši. Muzika, izlasci i zabave, sve što je bilo zabranjeno, postali su deo njenog tajnog života.

Seks je u zajednici bio tabu tema. Iako je imala mlađu braću i sestre, nije znala kako nastaju bebe niti kako se rađaju.

U razgovoru za LADbible priznala je da je prvo seksualno iskustvo u njoj probudilo snažnu želju za slobodom.

„Taj dan je sve promenio. Osetila sam vatru u sebi. Želela sam da vidim svet i uradim sve što mi je bilo zabranjeno“, ispričala je.

Bekstvo preko krova

Kada su je uhvatili da krišom izlazi, znala je da mora da ode. Prijatelj „Englez“ ponudio joj je smeštaj, pod uslovom da pomaže oko njegove bolesne majke.

Te noći spakovala je četkicu za zube, nešto odeće i dokumenta. Kada je sestra konačno zaspala, Naomi se popela na krov, spustila niz prozor i potrčala u mrak.

Kasnije je objasnila da je pobegla noću jer je verovala da bi zajednica učinila sve da je spreči.

Mračan period i novi početak

Nakon odlaska usledila je depresija i osećaj izolacije. Naomi tvrdi da je, dok je živela sa prijateljem i njegovom suprugom, doživela seksualno zlostavljanje.

Sa 18 godina započela je novu vezu i preselila se u Minesotu, ali je ubrzo ostala sama, radeći kao konobarica za minimalac. Prijatelji su joj tada predložili da se okuša kao plesačica.

Ideja ju je u početku šokirala odrasla je uverenju da telo mora biti skriveno i da je seksualnost sramota. Ipak, ubrzo je prihvatila izazov, obukla roze bikini i izašla na binu.

Osećaj, kaže, bio je oslobađajući.

Kasnije se preselila u Las Vegas i izgradila uspešnu karijeru koja je trajala 25 godina. Tokom pandemije i nakon rođenja deteta 2021. odlučila je da zatvori to poglavlje života.

Pomirenje sa porodicom

Iako više ne živi po amiškim pravilima, danas je ponovo u kontaktu sa porodicom.

„U početku im je bilo veoma teško. Ali vremenom smo ponovo izgradili odnos, uz međusobno poštovanje“, rekla je.

Svoje iskustvo pretočila je u memoare The Amazing Adventures of an Amish Stripper, a danas putem društvenih mreža deli priču o životu između dva potpuno različita sveta.