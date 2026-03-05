Slušaj vest

Prebranacje jedno od najpoznatijih i najomiljenijih jela srpske kuhinje, jednostavan, skroman i pun ukusa, oduvek prisutan na trpezama.

Bez ulja, a punog i zaokruženog ukusa manastirski prebranac priprema se od nekoliko osnovnih sastojaka.

Sastojci:

600 g pasulja

4 kašičice soli (ili po ukusu)

2 kašike mlevene crvene paprike

2 glavice crnog luka

4 čena belog luka

nekoliko listova sveže nane

2 ljute paprike (po želji)

voda po potrebi

Prebranac Foto: Profimedia

Priprema:

Pasulj najpre potopite u veću količinu hladne vode i ostavite da odstoji preko noći. Sutradan ga procedite, nalijte svežom vodom i stavite da se kuva zajedno sa iseckanim crnim lukom. Posolite po ukusu i kuvajte dok ne provri. Kada počne da ključa, dodajte sveže listove nane i nastavite kuvanje još oko desetak minuta, uz povremeno mešanje.

Pasulj zajedno sa vodom u kojoj se kuvao prebacite u zemljanu posudu, jer ona daje najbolju aromu, ili u vatrostalnu tepsiju ako nemate zemljanu. Dodajte mlevenu crvenu papriku i promešajte, pa ubacite čenove belog luka. Po potrebi dolijte još malo vode tako da pasulj ogrezne.

Preko pasulja poređajte cele ljute paprike, pa stavite u rernu zagrejanu na 180 stepeni i pecite oko 15 minuta. Ako primetite da je potrebno, dolijte još malo vode pa pojačajte temperaturu na 200 stepeni i pecite dodatnih 20 do 25 minuta, dok se na vrhu ne formira blago zapečena korica. Tokom pečenja povremeno proverite da li ima dovoljno tečnosti kako pasulj ne bi ostao suv.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Recept za gustu čorbu: