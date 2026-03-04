Slušaj vest

Dvadesetsedmogodišnja Čarli Luiz uspela je da na prosečnoj plati uštedi neverovatnih 100.000 funti (gotovo 115.000 evra), a cilj joj je da ode u penziju do 40. godine. Svoje trikove za štednju podelila je na društvenim mrežama kako bi pomogla i drugima da poboljšaju svoje finansije.

Čarli za sebe kaže da je „normalna osoba sa normalnom platom” od 42.000 funti (oko 48.000 evra) godišnje. Pored redovnog posla, večeri provodi baveći se tajnom kupovinom (mystery shopping), istraživanjem tržišta i testiranjem proizvoda.

Tvrdi da joj te metode donose besplatne obroke, članarine za teretanu i „besplatan novac” prilikom kupovine, a hranu za poneti naručuje samo tri puta godišnje.

1. Ručak uvek nosi od kuće

Charlie je otkrila da uvek priprema i nosi ručak na posao kako bi izbegla kupovinu skupih gotovih obroka.

„Gotovo svakog dana jedem isti ručak. Znam da je dosadno, ali na taj način se ništa od hrane ne baca”, objasnila je.

2. Kupovina na dečjem odeljenju

Drugi savet je kupovina na dečjim odeljenjima, gde su odeća i obuća znatno jeftiniji.

„Cene za decu su obično mnogo niže nego za odrasle. Na primer, ove patike na dečjem odeljenju platila sam 35 funti (oko 40 evra), dok bi me na odeljenju za odrasle koštale 70 funti (oko 80 evra)”, pohvalila se.

3. Frizer jednom godišnje

Ova kreatorka sadržaja kod frizera ide samo jednom godišnje.

„Idem jednom godišnje na balayage, koji inače plaćam 165 funti (oko 189 evra). Ove godine sam uspela da dobijem termin kod učenice, pa me je koštalo 55 funti (oko 63 evra), uključujući bakšiš od 5 funti (5 evra)”, podelila je.

Dodaje da se uvek potrudi da frizura bude dobro ošišana kako ne bi morala da dolazi narednih 12 meseci.

4. Tajna kupovina za besplatne usluge

Charlie se kune u tajnu kupovinu, koja joj omogućava besplatne obroke, pa čak i članarinu za teretanu.

„Gde god mogu, pokušavam da obavim tajnu kupovinu koja mi donosi besplatnu hranu i obroke. To mi je nedavno uštedelo mnogo novca na hrani, osnovnim potrepštinama, pa čak i na članarini za teretanu”, rekla je.

5. Aplikacije za povraćaj novca

Poslednji trik, za koji kaže da joj štedi najviše novca, jeste korišćenje aplikacija za povraćaj novca. Charlie je priznala da koristi više takvih aplikacija istovremeno kako bi maksimalno povećala uštedu.

Svakog meseca kupuje poklon-karticu za namirnice u vrednosti od 400 funti (458 evra), čime ostvaruje povraćaj novca na trošak koji bi svakako imala.

„Ako ne koristite aplikacije za povraćaj novca, u suštini se odričete besplatnog novca”, poručila je.

Reakcije na mrežama

Njen video na TikToku, objavljen pod korisničkim imenom @charlie_louise_cc, privukao je veliku pažnju i brzo sakupio više od 170.000 pregleda. Korisnici su bili impresionirani njenim savetima i u komentarima su podelili svoja mišljenja.

„Priprema ručka kod kuće je odličan način za svakodnevnu uštedu”, napisala je jedna korisnica.

Druga je dodala: „Hvala ti što si ovo podelila.”

Treća je prokomentarisala: „To je super ako imaš mala stopala. Baš sam ljubomorna.”

