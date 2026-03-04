Slušaj vest

Deset godina je dovoljno dugo da se izgradi brak, stekne poverenje i planira zajednička budućnost. Toliko je trajao i brak žene koja je svoju priču podelila na Reditu sve dok slučajna porodična večera nije razotkrila šokantnu istinu. Ispostavilo se da su laži počele još pre venčanja.

Nedugo nakon svadbe muž joj je rekao da će finansijski pomagati svojoj sestri, samohranoj majci dečaka. Objasnio je da je otac deteta napustio porodicu i da sestra jedva sastavlja kraj s krajem. Žena je to prihvatila bez sumnje – pomaganje porodici činilo joj se normalnim i ispravnim. Svakog meseca slao je oko 800 dolara, a ponekad i više za rođendan, školu, hitne troškove. Tokom deset godina suma je narasla na gotovo 100.000 dolara.

Ispovest žene čiji je suprug vodio dvostruki život Foto: Shutterstock

"Nikada mi to nije smetalo. Oboje smo radili, imali smo dovoljno. Da, odlagali smo kupovinu stana i odmore, ali mislila sam to je zbog deteta", napisala je.

Prve pukotine u priči

Sumnje su počele kada je primetila da njen muž postaje nervozan kad predloži da posete sestru ili da ona i dete dođu kod njih. Uvek je imao izgovor bolest, obaveze, pogrešan trenutak. Za deset godina nikada nije upoznala tu "sestru", a ni sestrića. Sve je išlo preko njega. Prelomni trenutak dogodio se na večeri kod njegovih roditelja. Usput je pomenula "sestrića", a svekrva ju je zbunjeno pogledala i pitala: "O kom detetu govoriš?"

Muž je prebledeo. Nije bilo više prostora za izgovore.

Istina koja ruši brak

Kod kuće je zahtevala objašnjenje. Najpre je pokušao da se izvuče, govorio o zabuni i dalekim rođacima. Kada mu je zapretila da će sama pronaći istinu slomio se. Priznao je da je pre venčanja imao aferu i da je ta žena ostala trudna. Tvrdio je da je raskinuo s njom, ali da nije mogao da napusti svoje dete. Ispostavilo se da je svih deset godina tajno izdržavao sina i redovno ga viđao, vodeći ga vikendom "kod prijatelja". Žena je bila u šoku živela je sa čovekom koji je paralelno imao drugi život.

Ispovest žene čiji je suprug vodio dvostruki život Foto: Profimedia

Još veća izdaja

Muž se zaklinjao da sa majkom deteta nema ništa, da je reč samo o alimentaciji. Ona mu nije poverovala i angažovala je privatnog detektiva. Izveštaj je bio poražavajući: muž je vikende provodio sa ljubavnicom i detetom, išao na letovanja sa njima dok je kod kuće govorio da je na poslovnom putu, čak im je iznajmljivao stan.

"Dok sam ja štedela za naš stan, on je finansirao drugu porodicu", napisala je.

DNK test

Zahtevala je DNK test, nadajući se makar nekoj laži koja nije istina. Rezultati su potvrdili da je dečak njegov sin. To nije donelo olakšanje, već samo bol deset godina prevare postale su neoboriva činjenica. Kada je priča objavljena na Reditu, usledila je lavina podrške. Mnogi su istakli da ovo nije samo emotivna izdaja, već i finansijsko zlostavljanje jer je novac iz zajedničkog budžeta tajno trošen na drugu porodicu.

Ispovest žene čiji je suprug vodio dvostruki život Foto: Shutterstock

Neočekivani obrt

Ubrzo ju je kontaktirala i ljubavnica. Poslala joj je dugu poruku u kojoj je priznala da joj je muž godinama obećavao razvod. Govorio joj je da je brak već "mrtav" i da žive odvojeno. Ispostavilo se da su obe žene bile žrtve istog čoveka. Žena je podnela zahtev za razvod. Advokat ju je obavestio da će novac potrošen bez njenog znanja biti tretiran kao rasipanje bračne imovine, ali ni to nije moglo da vrati izgubljene godine.

"Ne kajem se što odlazim. Žalim samo što istinu nisam saznala ranije. Deset godina mog života je ukradeno. Sledećih deset provešću sa nekim ko me neće lagati svakog dana", zaključila je.

(Kurir.rs/Žena)

