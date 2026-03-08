Slušaj vest

Model i influenserka Valerija Lipovetski (35) izazvala je lavinu reakcija nakon što je na Instagramu objavila video u kom ženama savetuje da se brinu o sebi kako ne bi postale ogorčene. Dok su jedni njenu poruku doživeli kao motivacionu, drugi su je optužili za privilegovanost i nametanje nerealnih standarda.

Sporni savet iz teretane

U videu, koji je podelila sa svojih 2,5 miliona pratilaca, majka trojice dečaka snimljena je tokom intenzivnog treninga u teretani. Uz snimak se pojavljuje poruka koju i sama izgovara: "Devojka devojci - brini se o sebi", poručila je. "Tako da ne postaneš ogorčena na žene koje to čine", nastavila je, pokazujući svoju zahtevnu rutinu vežbanja.

Video je u kratkom roku prikupio hiljade pregleda i komentara.

Udata za bogatog Rusa

Lipovetski, rođena u Rusiji, u braku je s 18 godina starijim Garijem Lipovetskim. Par se i ranije suočavao s kritikama zbog razlike u godinama, a influenserka je otvoreno govorila o dinamici njihove veze.

"Gari je bio rešenje za moje probleme s ocem. Našla sam ga jer sam morala da ispunim tu prazninu", izjavila je ranije. Takođe je podelila i svoje viđenje odnosa: "Muškarci žele da imaju potomstvo, a žene traže sigurnost i zaštitu, sto posto. Tako to funkcioniše."

"Ovo je privilegija, a ne stvarnost za većinu"

I dok su neki korisnici pohvalili njen video kao podsticaj ženama da pronađu vreme za sebe, mnoge je objava razljutila. Jedna pratiteljka je istakla da takav stil života nije realnost za većinu zaposlenih majki. "Dozvolite da to kažem drugačije: ovo je privilegija. Privilegija zdravlja, vremena, podrške i sredstava", napisala je.

Dodala je da, kao žena koja se nije udala za bogatog muškarca, nema luksuz da trenira na takav način. "Da li bih volela? Naravno. Ali sve se na kraju svodi na novac i vreme, a ne na puko preživljavanje", poručila je.

"Nisam ogorčena, samo sam iskrena. Vi, gospođo, živite vrlo povlašćenim životom i to nije stvarnost za većinu zaposlenih majki", nastavila je, a njen komentar prikupio je brojne lajkove. Zaključila je kako je lako održavati formu kada postoji finansijska sigurnost i podrška, dok se mnoge žene nakon porođaja suočavaju s iscrpljenošću, zdravstvenim problemima i nedostatkom vremena. "Ceo njen život je primer kako je to ne brinuti o novcu", zaključila je.

Podeljene reakcije i reči podrške

Uprkos kritikama, deo pratilaca stao je u odbranu influenserke. Neki su istakli da briga o sebi ne mora da znači skupe teretane ni luksuzan životni stil. "Nije sve u novcu. Može se vežbati kod kuće s decom ili trčati napolju, što ne košta ništa. Svako može da pronađe način", glasio je jedan od komentara podrške.

Drugi su naglasili da vežbanje, iako zahteva trud, dugoročno daje više energije i poboljšava mentalno zdravlje. "Znam šta znači biti umoran, ali dokazano je da vežbanje daje više energije. Na kraju, svako bira šta želi", napisala je jedna korisnica.

Bilo je i onih koje je video motivisao. "Samo napred, devojko", poručila je jedna pratiteljka, dok je druga dodala: "Ovo me motiviše da počnem da vežbam."

Video: Fatima zvezda TikToka