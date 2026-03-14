Lazanje sa povrćem: Posna verzija italijanskog klasika koja se brzo sprema!
Ako volite italijansku kuhinju, lazanje spadaju među omiljena jela. Osim što je zdrava, brzo se priprema i savršena je za svaku priliku.
Sastojci:
Posne kore za lazanje
1 šargarepa
1 koren peršuna
2 tikvice
2 patlidžana
1 paprika
1 crni luk
3-4 čena belog luka
800 ml pelata
2 kašike paradajz paste
2 kašike maslinovog ulja
2 kašičice italijanskog začina
2 kašičice slatke paprike
Biljni sir
Za posni bešamel sos:
3 kašike margarina
3 kašike brašna
3 šolje posne pavlake za kuvanje
So, biber, muskatni oraščić
Priprema:
U tiganju zagrejte ulje i propržite seckani crni luk. Dodajte beli luk, pa nakon minut i šargarepu, peršun i papriku.
Kada povrće omekša, dodajte oprane i seckane tikvice i patlidžan. Začinite solju, biberom, italijanskim začinom i slatkom paprikom. Dodajte paradajz pastu i pelat, sjedinite i krčkajte 5 minuta, pa sklonite sa šporeta.
Za bešamel, rastopite margarin, dodajte brašno i mešajte 2 minuta. Sipajte pavlaku, začinite solju, biberom i muskatnim oraščićem i kuvajte dok se ne zgusne.
U tepsiju stavite kore, prelijte bešamelom, zatim sloj povrća. Ponavljajte dok ne utrošite sve sastojke, završavajući slojem povrća.
Pospite rendanim sirom i pecite u rerni na 200 stepeni oko 20 minuta.
