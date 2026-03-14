Ako volite italijansku kuhinju, lazanje spadaju među omiljena jela. Osim što je zdrava, brzo se priprema i savršena je za svaku priliku.

Sastojci:

Posne kore za lazanje

1 šargarepa

1 koren peršuna

2 tikvice

2 patlidžana

1 paprika

1 crni luk

3-4 čena belog luka

800 ml pelata

2 kašike paradajz paste

2 kašike maslinovog ulja

2 kašičice italijanskog začina

2 kašičice slatke paprike

Biljni sir

Posni bešamel sos

Za posni bešamel sos:

3 kašike margarina

3 kašike brašna

3 šolje posne pavlake za kuvanje

So, biber, muskatni oraščić

Priprema:

U tiganju zagrejte ulje i propržite seckani crni luk. Dodajte beli luk, pa nakon minut i šargarepu, peršun i papriku.

Kada povrće omekša, dodajte oprane i seckane tikvice i patlidžan. Začinite solju, biberom, italijanskim začinom i slatkom paprikom. Dodajte paradajz pastu i pelat, sjedinite i krčkajte 5 minuta, pa sklonite sa šporeta.

Za bešamel, rastopite margarin, dodajte brašno i mešajte 2 minuta. Sipajte pavlaku, začinite solju, biberom i muskatnim oraščićem i kuvajte dok se ne zgusne.

U tepsiju stavite kore, prelijte bešamelom, zatim sloj povrća. Ponavljajte dok ne utrošite sve sastojke, završavajući slojem povrća.

Pospite rendanim sirom i pecite u rerni na 200 stepeni oko 20 minuta.

