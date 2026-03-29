Slušaj vest

Osnovni razlog zbog kojeg se salata brzo kvari jeste zadržavanje vlage, usled čega listovi gube čvrstinu i brže propadaju. Rešenje je upotreba papirnih ubrusa koji upijaju višak vlage, pa salata duže ostaje suva i sveža.

Kako sačuvati salatu svežom

Zelena salata Foto: Shutterstock

Prvi korak je temeljno pranje salate i njeno sušenje bilo centrifugom ili kuhinjskom krpom. Nakon toga, na dno hermetički zatvorene posude stavite papirne ubruse, rasporedite sušene listove salate i pokrijte ih još jednim slojem ubrusa. Zatvorite posudu i čuvajte je u frižideru, redovno proveravajući ubruse i menjajući ih kada postanu vlažni.

Pored ovog postupka, važno je dobro osušiti salatu pre nego što je stavite u posudu, birati vrste salate koje se bolje čuvaju kao što su rimska ili ledena salata i smestiti je u fioku za povrće u frižideru, dalje od voća koje ispušta etilen.

Iako ovaj metod može produžiti svežinu salate, uvek proverite njeno stanje. Ako listovi postanu mekani, mrljavi ili imaju neprijatan miris, najbolje je salatu baciti.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kako da zelena salata ostane sveža: