Slušaj vest

Osnovni razlog zbog kojeg se salata brzo kvari jeste zadržavanje vlage, usled čega listovi gube čvrstinu i brže propadaju. Rešenje je upotreba papirnih ubrusa koji upijaju višak vlage, pa salata duže ostaje suva i sveža.

Kako sačuvati salatu svežom

shutterstock-2149393625.jpg
Zelena salata Foto: Shutterstock

Prvi korak je temeljno pranje salate i njeno sušenje bilo centrifugom ili kuhinjskom krpom. Nakon toga, na dno hermetički zatvorene posude stavite papirne ubruse, rasporedite sušene listove salate i pokrijte ih još jednim slojem ubrusa. Zatvorite posudu i čuvajte je u frižideru, redovno proveravajući ubruse i menjajući ih kada postanu vlažni.

Pored ovog postupka, važno je dobro osušiti salatu pre nego što je stavite u posudu, birati vrste salate koje se bolje čuvaju kao što su rimska ili ledena salata i smestiti je u fioku za povrće u frižideru, dalje od voća koje ispušta etilen.

Iako ovaj metod može produžiti svežinu salate, uvek proverite njeno stanje. Ako listovi postanu mekani, mrljavi ili imaju neprijatan miris, najbolje je salatu baciti.

(Kurir.rs/Najžena)

Ne propustiteŽenaKAKO DA VAM ZELENA SALATA ŠTO DUŽE TRAJE? Čim je donesete sa pijace, primenite ovaj trik koji će vas oduševiti
shutterstock-1551438797.jpg
ŽenaKAŽU DA TAKO ZELENA SALATA OSTAJE SVEŽA 30 DANA! U kući imate sve što vam treba da sačuvate svoj zeleniš: Trik traje 3 sekunde
shutterstock-2068275398.jpg
ŽenaKAKO SE PRAVILNO PERE SALATA? Samo 1 GREŠKA raznosi bakterije i pesticide, a mnogi zanemare: Svi mislimo da nam NIŠTA NEĆE BITI!
shutterstock-2149393625.jpg
ŽenaZDRAVA, NISKOKALORIČNA, UKUSNA I JEFTINA: Devet dobrih razloga zašto bi ZELENU SALATU trebalo jesti svaki dan!
shutterstock-663996643.jpg

 VIDEO: Kako da zelena salata ostane sveža: 

kako da zelena salata ostane sveža Izvor: TikTok/danalmoritz