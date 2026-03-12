Dizajnerska torba sa leopard dezenom kupljena za manje od 3 evra u second hand radnji

Jedna žena ostala je zapanjena kada je u prodavnici polovnih stvari pronašla dizajnersku torbu s leopard uzorkom za samo 2.87 evra (oko 300 dinara). Iako je odmah posumnjala u njenu autentičnost, potencijalna vrednost torbe, koja se na internetu prodaje za stotine evra, podstakla ju je da priču podeli na društvenim mrežama.

Potraga za skrivenim blagom

Kupovina u second-hand radnjama mnogi doživljavaju kao potragu za blagom, nadajući se da će naići na vredan predmet po niskoj ceni. Upravo to se desilo jednoj TikTokerki poznatoj na društvenim mrežama kao @clo3simone, koja je proslavila ulov "dizajnerske torbe" za samo 2.87 evra.

Ona se profesionalno bavi kupovinom i preprodajom polovnih i vintage modnih komada putem interneta i u fizičkim prodavnicama, a kako kaže, živi "kao da je 2003. godina". Zbog prirode posla stalno je u potrazi za novim komadima i redovno obilazi second-hand radnje.

Tokom nedavne posete jednoj od svojih omiljenih radnji, pažnju joj je privukla torba s leopard uzorkom. Kada ju je bolje pogledala, zaključila je da bi se moglo raditi o torbi marke Guess, čija se vrednost na internetu kreće između 100 i 500 funti, odnosno približno između 114 i 570 evra (oko 67 hiljada dinara). Na njeno iznenađenje, cena je bila samo 2.87 evra, što je odmah probudilo sumnju u autentičnost.

Da li je torba original?

Brend Guess, osnovan 1981. godine, izuzetno je popularan među kupcima. Poznat je po upotrebi visokokvalitetnih sintetičkih materijala, a povremeno i prave kože, uz čvrste metalne delove i izdržljive podstave. Kupci cene i pažnju posvećenu detaljima kao što su šavovi, rajsferšlusi i logotipi. Ako je @clo3simone zaista pronašla originalnu Guess torbu, reč je o izvanrednom ulovu.

Oduševljenje na društvenim mrežama

Bez obzira da li je torba original ili ne, ljubitelji povoljne kupovine smatraju da je reč o fantastičnom pronalasku. U komentarima ispod njene objave na TikToku mnogi su izrazili oduševljenje: "Ajme, kako god bilo, apsolutno je prelepa", "Mislim da je prava. Upravo sam je pretražila preko Google slika i piše da je to retka Guess torba. Džekpot", "Daj da vidimo unutrašnjost. To je dobar pokazatelj. Prekrasna je, šta god da jeste", "U svakom slučaju, sjajan ulov", neki su od komentara u nizu.

