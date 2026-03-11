Manastirski krompir sa Hilandara: Jednostavno jelo za post na vodi bez kapi ulja!
U danima posta na vodi, kada su sastojci svedeni na minimum, prava veština je napraviti jelo koje je istovremeno zasitno, aromatično i lako za varenje. Upravo takav je manastirski krompirkoji se vekovima priprema u kuhinjama Hilandara.
Bez kapi ulja, bez zaprške, bez dodatnih začina - samo krompir, voda, paradajz i peršun. A opet, ukus je pun, topao i smirujući.
Jednostavnost koja krije dubinu ukusa
Monasi na Svetoj Gorineguju filozofiju jednostavne ishrane. Hrana treba da bude skromna, ali hranljiva. Manastirski krompir upravo je primer tog balansa - jelo koje ne opterećuje organizam, a daje energiju i osećaj sitosti.
Tokom posta na vodi, kada nema ulja ni masnoće, ključ je u sporom kuvanju i prirodnom ukusu sastojaka.
Sastojci
1 kg krompira
300 ml pasiranog paradajza
svež peršun
so po ukusu
voda
Po želji možete dodati i malo bibera, ali u izvornoj verziji recept ostaje krajnje jednostavan.
Priprema:
Krompir oljuštite. Ako je sitniji, ostavite ga celog - upravo tako se tradicionalno priprema u manastirima.
Stavite krompir u šerpu, dodajte so i sitno seckan peršun, pa nalijte vodu toliko da krompir bude pokriven.
Poklopite i pustite da lagano krčka na umerenoj temperaturi. Ne žurite - sporim kuvanjem krompir upija aromu peršuna i soli.
Kada voda gotovo uvri, dodajte pasirani paradajz. Nastavite da kuvate dok krompir ne omekša, a sos se ne zgusne i obloži svaki komad.
Rezultat je jelo sa prirodnom slatkoćom krompira i blagom kiselinom paradajza, bez težine i bez masnoće.
Zašto je ovo jelo idealno za post na vodi
- nema ulja ni masnoće
- lako se vari
- zasitno je i hranljivo
- priprema se od dostupnih sastojaka
U danima kada želimo jednostavnost i mir, ovakva jela vraćaju nas osnovama.
Manastirski krompir možete poslužiti uz svežu salatu ili kiseli kupus. Podjednako je ukusan topao i mlak, a mnogi kažu da je još bolji sutradan, kada se ukusi dodatno prožmu.
U vremenu kada tragamo za komplikovanim receptima, možda je baš ovakva skromna trpeza ono što nam najviše prija.
(Kurir.rs/Ona.rs)
