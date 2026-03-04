Slušaj vest

Influenserka Spenser Barbosa ostala je zgrožena nakon što ju je nepoznata žena nazvala „buckastom“ dok je na romantičnom odmoru fotografisala nju i njenog verenika. Poznata po zagovaranju pozitivne slike o telu, 23-godišnja Barbosa podelila je neprijatno iskustvo sa svojih 12,6 miliona pratilaca na TikTok, gde je ispričala da ju je komentar neznanke toliko šokirao da u tom trenutku nije znala šta da kaže.

Spenser i njen verenik Konor, koji su se verili u novembru prošle godine, ove nedelje su na krstarenju proslavljali njegov rođendan. Za romantičnu večeru u ponedeljak obukla je dugu belu haljinu sa motivima školjki, a kombinaciju je upotpunila svetlucavom torbicom i bisernom ogrlicom.

Spenser Barbosa Foto: spencer.barbosa/tiktok

Neprijatan komentar neznanke

U videu koji je objavila, Spenser je sa Konorom pozirala sređena za večeru.

„Upravo sam zamolila neznanku da nas fotografiše, a ona mi je vratila telefon i rekla da izgledam ‘malo buckasto’“, ispričala je.

Influenserka, koja se ne stidi da pokaže svoje telo u prirodnom izdanju, dodala je: „Bukvalno sam se nasmejala jer sam mislila da je rekla da izgledam slatko, a tek sam onda shvatila šta je zapravo izgovorila.“ Na fotografiji o kojoj je reč par se nasmejano grli ispred morske pozadine.

Spenser Barbosa Foto: spencerbarbosa/tiktok

„Zamolila sam te da nas fotografišeš, a ne da komentarišeš moje telo“

U kasnijem videu detaljnije je opisala ceo događaj.

„Zamolila sam juče jednu devojku da fotografiše mene i verenika. Na odmoru smo, lepo smo se sredili i hteli smo da imamo uspomenu“, započela je Spenser, koja ima više od tri miliona pretplatnika i na YouTube.

„Slikala nas je, vratila mi telefon i zatim rekla: ‘Izgledaš buckasto’“, prepričala je. „Koji vrag. Mislim da izgledam fenomenalno. Zamolila sam te da nas slikaš, a ne da komentarišeš moje telo, čudakinjo.“

Objasnila je da ju je sve to ostavilo u šoku.

„Neka vam ovo bude podsetnik da su reči važne i da ono što govorite drugima ima težinu“, poručila je pratiocima.

„Ja sam veoma samouverena, ali da je na mom mestu bila neka nesigurna osoba, ovakav komentar mogao bi da joj upropasti dan, veče, pa i ceo odmor. Možda zbog toga ne bi pojela sladoled iako je na letovanju“, rekla je.

Dodala je da se nada da je žena kasnije zažalila zbog svojih reči.

„Ono što vam ljudi govore samo je odraz njih samih i zaista se nadam da je i ona kasnije pomislila: ‘Zašto sam to uopšte rekla naglas? Bilo je tako čudno, nisam to trebalo da kažem’.“

Spenser je otkrila da su ona i Konor bili „previše zapanjeni da bi progovorili“ i da u tom trenutku nisu ništa odgovorili ženi. Ponovila je da je isprva pogrešno čula komentar.

„Bukvalno sam mislila da je rekla da izgledam slatko, a onda sam shvatila da je rekla ‘buckasto’“, objasnila je.

Video je završila samouverenom porukom: „Ako je ovo buckasto… onda je to seksi.“

Njena objava izazvala je lavinu reakcija, a pratioci su joj pružili snažnu podršku. „Ne mogu da verujem da bi neko to zaista rekao“, „Ne izgledaš buckasto, izgledaš predivno“ i „Devojko, izgledaš fantastično na toj fotografiji, samo su ljubomorni“, samo su neki od komentara.

Jedna korisnica podelila je i slično iskustvo: „Meni je neko na aerodromu rekao: ‘O, Bože, jesi li trudna?’ Odmor nije ni počeo, a to me i danas nervira.“

