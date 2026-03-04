Slušaj vest

Voditeljka emisije This Morning, dr Filipa Kaje, otkrila je da je podvrgnuta histerektomiji zbog povećanog rizika od raka, u emotivnoj objavi nakon operacije.

Doktorka opšte prakse (46), koja redovno gostuje u ITV-jevom dnevnom programu This Morning, oglasila se na Instagram gde je podelila niz nasmejanih selfija i otvoreno progovorila o svojim osećanjima posle zahvata.

„Razmišljanja koja imam o svojoj histerektomiji neka imaju smisla, neka nemaju“, napisala je.

Filipa Kaje

„Racionalno razumem: izazivala je probleme i bol. Nisam planirala nove trudnoće. Dakle, nije imala svrhu, bolela je i predstavljala rizik od raka. Emotivno, međutim… bila je deo mene, u njoj su rasle moje bebe. Rak me je primorao da donesem ovu odluku, inače bi i dalje bila tu. A tu su i misli za koje znam da nemaju smisla, ali su i dalje prisutne… Da li sam na neki način manje žena bez materice i jajnika? Znam da to nije tačno. Ponekad nešto znate jednim delom mozga, a drugim osećate sasvim drugačije. Zato su emocije teške“, zaključila je Filipa.

Objavu je propratila rečima: „Postoperativne misli nemaju uvek praktičnu, racionalnu logiku.“

Podrška pratilaca

Njeni pratioci uputili su joj brojne poruke podrške.

„Razumem te. Osećanja su komplikovana, a posledice raka znaju da pogode jako, šaljem ti ljubav“, napisala je jedna osoba.

„Šaljem ti mnogo ljubavi i mislim na tebe“, poručila je druga, dok je treća dodala: „Ovo je jedan od onih trenutaka kada je u redu slušati srce, a ne glavu.“

„Oseti sve što treba da osetiš. Šaljem ti zagrljaj“, glasio je još jedan komentar.

Operaciju najavila ranije

Filipa je još u januaru najavila da će ići na operaciju, ali tada nije otkrila detalje zdravstvenog stanja. Podelila je video u bolničkoj spavaćici, pokazujući kako se priprema za zahvat.

„Kada dođe dan operacije, vreme za brigu je prošlo. Nema više pitanja ni nedoumica. Obučeš svoje ‘hrabre pantalone’, veruješ svom timu i prepustiš se. Vidimo se s druge strane“, napisala je tada uz objavu, uz pesmu Brave izvođačice Sara Bareiles.

Borba sa rakom

Majci troje dece dijagnostikovan je rak debelog creva u drugom stadijumu kada je imala 39 godina. Tada je prošla kroz šest meseci hemoterapije i 12-časovnu operaciju uklanjanja poslednje lezije.

U oktobru 2020. godine uživo u emisiji sa tadašnjim voditeljima Holi Wilougbi i Filip Šofield saopštila je da je dobila potvrdu da je bez raka.

„Prvi put posle gotovo 18 meseci mogu da kažem da sam slobodna od raka. To je ogromna stvar i presrećna sam što sam izašla iz kućne pidžame da to podelim s vama“, rekla je tada.

Pišući za The Sun 2024. godine,Filipa je otkrila da, uprkos dobrim vestima, i dalje mora na godišnje kontrole.

„Kod mene je utvrđeno da je rak povezan sa genetskom mutacijom koja udvostručuje rizik od raka debelog creva“, napisala je.