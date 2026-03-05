Slušaj vest

Razvod ne dolazi uz uputstvo, niti uz pauzu u kojoj možete da saberete sebe pre nego što nastavite dalje. Kod mene je došao naglo i bez previše drame, ali i bez snage da ulazim u beskrajna objašnjavanja i pregovore. Spakovala sam ono što je bilo moje i izašla. Sa 36 godina, bez dece i sa poslom koji mogu da radim odakle god, našla sam se u prostoru koji je istovremeno bio i sloboda i praznina.

Nisam imala jasan plan. Razmišljala sam da se vratim u Los Anđeles, gde sam živela pre braka, ili da ostanem bliže porodici u severnoj Kaliforniji. I onda se desilo nešto što nije bilo deo nijedne moje kalkulacije. Moja baka završila je u bolnici zbog upale pluća.

Imala je 96 godina i do tada je živela sama, potpuno samostalno, osim što više nije vozila. Ta hospitalizacija bila je prvi trenutak kada je i sama priznala da bi joj dodatna pomoć značila. Dok je porodica vagala opcije, od kućne nege do preseljenja, meni je rešenje došlo gotovo instinktivno. Predložila sam da se uselim kod nje. Kuća u kojoj sam odrasla, ali je tek tada postala moj život

Odrastala sam uz nju. Ona je bila osoba koja mi je pravila frizure kad sam kao dete želela kovrdžavu kosu, kod koje smo večerali ispred televizora i gledali kvizove, i koju sam bez razmišljanja dovela u školu kao “najdražu stvar” kada su druga deca donosila igračke. Bila je konstanta u mom životu, ali nikada nisam razmišljala kako izgleda živeti s njom iz dana u dan.

Njena priča nije bila laka. Rano je ostala bez roditelja, odrasla uz baku i deku, kasnije izgubila muža, a potom i dvoje dece. I pored svega toga, ostala je osoba koja nikada nije gubila toplinu, koja nije vikala i koja je imala neku vrstu unutrašnje stabilnosti koju danas retko srećemo. Kada sam se uselila, nije delovalo kao velika promena. Više kao da sam došla na nekoliko dana, kao što sam to radila mnogo puta ranije, samo što ovog puta nisam otišla.

Naš svakodnevni život bio je jednostavan. Ona bi kuvala kafu ujutru, ja bih nas vozila do prodavnice, imali smo svoje male rituale i emisije koje nismo propuštale. Sve je delovalo obično, ali je u toj običnosti postojalo nešto što nisam imala godinama, osećaj da nisam rasuta na sve strane.

Između brige i iscrpljenosti

Briga o osobi od 96 godina nije romantična priča, i to je važno reći. Iako je bila u izuzetno dobrom stanju za svoje godine, to je podrazumevalo stalne kontrole, odlaske kod lekara, povremene hitne intervencije i noći u kojima niste sigurni šta vas čeka. Postoje trenuci kada ste umorni, kada vas preplavi osećaj odgovornosti i kada vam se čini da ste stalno na oprezu. I ja sam prolazila kroz to, više puta nego što bih želela da priznam. Taj umor nije samo fizički, već i emocionalni, jer stalno balansirate između brige za drugu osobu i pokušaja da sačuvate sebe. Ali ono što nisam očekivala jeste da će baš u tim trenucima dolaziti situacije koje će sve vratiti na mesto.

Sećam se kako me je jednom zamolila da pitam hitnu pomoć da li mogu da dođu bez sirene, kako ne bi probudili komšije. Ili kako je, posle izlaska iz bolnice, tražila karmin “za svaki slučaj”, jer kako je rekla, niko ne želi da izgleda kao da izlazi iz bolnice na poslednji put. Jednom sam je zatekla u kuhinji kako mi pravi sendvič, iako smo obe bile iscrpljene. Rekla je samo da želi da brine o meni dok god može. Te male stvari su bile podsetnik gde sam i zašto sam tu.

Šta sam naučila od žene koja nikada nije vikala

Postavljala sam joj pitanja o svemu. O stvarima koje su joj bile važne, o greškama, o sećanjima, o svakodnevnim trikovima koji su joj olakšavali život. Jedna stvar me je posebno fascinirala, činjenica da nikada nije vikala. Objasnila mi je to jednostavno, bez filozofije. Ne vidim razlog da vičem. Ako se nešto već desilo, vikanje to neće promeniti.

U njenom svetu, disciplina nije značila galamu, već posledicu. Oduzimanje nečega što je detetu važno. Muzike, automobila, televizije, kasnije igrica. Taj princip sam kasnije primenila i u sopstvenom roditeljstvu i shvatila da ima više smisla nego sve savremene metode koje obećavaju brza rešenja. Njen način razmišljanja bio je tih, ali precizan. Nije pokušavala da kontroliše stvari koje ne može da promeni, već je energiju usmeravala tamo gde ima smisla.

Ljudi koji nisu razumeli i oni koji jesu

Moj život u tom periodu nije bio lako objašnjiv drugima. Posebno kada je u pitanju bio emotivni život. Bilo je muškaraca koji nisu razumeli zašto bih izabrala da živim sa bakom umesto da gradim “klasičan” život. U početku sam pokušavala da objasnim, da racionalizujem, da približim. Posle nekog vremena sam shvatila da nema potrebe. Ako neko ne razume vrednost tog vremena, onda nije osoba sa kojom treba da delim ostatak života. Ispostavilo se da je to bio dobar filter. Upoznala sam muškarca koji nije samo razumeo moju odluku, već je u njoj video nešto što mu je bilo važno. Rekao mi je da je to jedan od razloga zašto se zaljubio u mene.

Kraj koji nije bio kraj

Nakon razvoda sam se preselila kod bake Foto: Peter Horree / Alamy / Profimedia

Vremenom, život je počeo da se menja. Moj rođak se uselio kod bake, ja sam krenula dalje, udala se i nastavila život koji sam tada ponovo počela da gradim. Ali odnos sa njom nikada nije prestao, samo je dobio drugačiji oblik. Proslavile smo njen stoti rođendan. Ubrzo nakon toga rekla sam joj da sam trudna. Nekoliko meseci kasnije, držala sam je za ruku dok je odlazila.

Na sahrani sam joj u džep stavila karmin. Ne zbog simbolike koju bi neko drugi razumeo, već zbog nečega što je između nas imalo smisla. Kao mali, tihi nastavak svega što smo delile. Vreme koje sam provela sa njom nije bilo pauza između dva života. Bilo je deo života koji je sve ostalo učinio jasnijim.

Ovo je ispovest autorke Beki Vijere koja piše o roditeljstvu, porodičnim odnosima i svakodnevnim iskustvima koja oblikuju lične izbore, često bez ulepšavanja i sa naglaskom na ono što ostaje kada prođu velike životne promene. Sarađuje sa različitim portalima posvećenim porodici i životnom stilu, a na društvenim mrežama otvoreno deli fragmente sopstvenog života, bez potrebe da ga idealizuje ili pojednostavi.

