Kada stignu topliji dani, mnogi odmah pomisle na veliko spremanje kuće. Prozori se otvaraju, teški kaputi odlaze na dno ormara, a javlja se potreba da se dom osveži i rastereti. Ipak, većina pravi istu grešku kreće od najvećih i najzahtevnijih zadataka, zbog čega brzo izgubi volju.

Stručnjaci za organizaciju prostora savetuju da zaboravite na ormare i ostave za početak i da krenete od mesta koje svakodnevno gledate, ali retko temeljno sređujete.

Kada krenete sa prolećnim čišćenjem, umesto da odmah praznite plakare, fokus prebacite na ulazni deo stana ili kuće. Hodnik je prva stvar koju vidite kada uđete, ali i zona u kojoj se najbrže stvara nered. Jakne prebačene preko stolice, cipele razbacane po podu, torbe i kese koje čekaju da ih sklonite sve to stvara utisak haosa, čak i ako je ostatak doma relativno uredan.

Čišćenje kuće Foto: Profimedia

Uređivanjem ulaza postiže se brz i vidljiv efekat. Dovoljno je da uklonite sve što tu ne pripada, sortirate obuću, odložite zimsku garderobu i obrišete površine. Čak i jednostavno brisanje podova i osvežavanje prostora može promeniti kompletan utisak doma. Kada ulaz izgleda uredno, ceo stan deluje organizovanije.

Stručnjaci objašnjavaju da je ulaz strateški važan jer povezuje sve prostorije. Ako je tu nered, lako se prenosi i u dnevnu sobu, kuhinju ili spavaću sobu. Zato je pametnije početi od manjeg prostora koji daje brze rezultate i motiviše vas da nastavite dalje.

Prvi korak je da izbacite sve sezonske stvari koje vam više nisu potrebne. Zimske jakne, čizme i šalove odložite na predviđeno mesto. Zatim pregledajte sitnice ključeve, račune, papire i sitne predmete koji se tu nagomilavaju. Sve što nema jasno mesto trebalo bi da ga dobije ili da bude uklonjeno.

Ako želite dugotrajan efekat, razmislite o praktičnim rešenjima. Korpe za obuću, dodatne kuke za torbe ili mala komoda za odlaganje mogu značajno smanjiti nered. Čak i mali tepih ili biljka mogu doprineti osećaju svežine.

Prolećno čišćenje Foto: Shutterstock

Veče je takođe dobar trenutak za zalivanje biljaka u hodniku, ako ih imate, jer će tokom noći upiti vlagu bez brzog isparavanja. Sitne promene prave veliku razliku.

Kada završite sa ulazom, bićete iznenađeni koliko ćete imati više energije za ostatak doma. Prolećno spremanje ne mora da bude iscrpljujuće ako ga započnete pametno malim koracima i od prostora koji vam odmah vraća osećaj kontrole i svežine.

(Kurir.rs/Žena)

