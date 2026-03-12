Slušaj vest

Dvadesetdvogodišnja Bečanka Sara Omari napustila je posao u policiji i sada preuzima novu ulogu u bečkom klubu "Saraya Club".

Sauna-klub u bečkom okrugu Lizing, koji se prostire na oko 7000 kvadratnih metara, ubraja se među najveće bordele u Austriji. Prema navodima uprave, objekat svakodnevno posećuje veliki broj gostiju, a u periodima najveće posećenosti u njemu radi i do 50 seksualnih radnica iz različitih zemalja.

"Veselim se novom zadatku"

Objekat u sadašnjem obliku posluje od 2008. godine. Uprava navodi da posetioci posebno cene ekskluzivno okruženje i diskreciju. U klubu sada dolazi do promene na rukovodećoj poziciji – upravljanje preuzima Sara Omari.

"Jako se radujem novom izazovu", rekla je Sara Omari u razgovoru za austrijski list Heute.

Njen otac Fahim Omari i dalje ostaje direktor. Bečanka sa poljskim poreklom prijavila se u policiju neposredno pre 18. rođendana i završila dvogodišnju obuku.

"Nakon toga radila sam kao inspektorka u patroli. U vreme kada sam radila u policiji, moj otac se bavio ugostiteljstvom", kaže Sara i dodaje da, pre nego što je dala otkaz u policiji, on je preuzeo upravljanje Saraja klubom.

"Zbog svoje policijske prošlosti izuzetno mi je važno da u ovoj branši nema kriminala", naglašava nova menadžerka jednog od najvećih bordela u Austriji.

Omari kaže da je odlazak iz policije bio deo odluke da potpuno promeni profesionalni put.

"Dve godine sam radila u bečkoj policiji, a zatim sam dala otkaz kako bih mogla da se posvetim poslovima u Saraja klubu", objašnjava.

"Odluka nije bila laka"

Ipak, priznaje da odluka nije bila jednostavna. Dodaje i da joj novi posao donosi određene praktične prednosti.

"Na primer, više ne moram da radim prekovremeno, a ako želim da idem na godišnji odmor, sada je to brže i jednostavnije", kaže kroz osmeh.

U novoj ulozi biće zadužena i za deo kadrovskih poslova. Osim organizacije rada, vodiće i administrativne procedure povezane sa zaposlenima, uključujući prijave i registraciju seksualnih radnica.

"Sve ide preko mene – prijave kandidatkinja i njihova registracija, time se bavim", objašnjava bivša policajka i dodaje da joj prelazak u ovu branšu nije bio posebno težak.

"Ne, nije dugo trajalo. Ova branša me je oduvek zanimala i promena mi nije bila teška", kaže i ističe da se njena očekivanja od policijskog posla nisu u potpunosti poklopila sa stvarnošću.

"Policijski posao zamišljala sam lepšim"

"Iskreno, rad u policiji zamišljala sam malo lepšim. Mnogo prekovremenih sati često je taj posao činilo prilično napornim. O toj odluci dugo i ozbiljno sam razmišljala i sada se radujem novoj ulozi", kaže i dodaje: "I nikada nisam zažalila zbog te odluke."

