Izgrebane i prljave cipele mogu da unište celokupan utisak, ali uz malo truda i strpljenja možete da im povratite stari sjaj.

Pre svega, treba da proverite da li vaše cipele mogu da se peru u mašini za veš, a to ćete najbolje proveriti pogledom na etiketu ili uputstva proizvođača određene marke obuće.

Izbegavajte pranje poroznih materijala u mašini za veš poput kože i antilopa.

Kada perete u mašini, koristite deterdžent sa neutralnim pH ako je moguće, savetuje Tom Čekoni, predsednik kompanije "Heritage Park Laundry Essentials" i dodaje da je poželjno da koristite onaj napravljen sa enzimima za veš koji razgrađuju i uklanjaju mrlje i mirise.

Ako su cipele bezbedne za izbeljivač, on preporučuje njegovu upotrebu kako biste uklonili prljavštinu i mrlje sa cipela.

Kada potvrdite da je bezbedno oprati cipele u veš mašini, to učinite na sledeći način.

1. Uklonite pertle i uloške, ako je moguće

Kako stručnjak za kućne aparate i mašine za pranje veša Li Gilbert napominje: „Pertle se mogu zapetljati, a ulošci su često osetljivi.“

Ili operite i jedno i drugo ručno ili perite pertle u mašini zajedno sa cipelama nakon što ih izvadite. Ako se pertle ne mogu popraviti, treba ih zameniti.

Pranje patika Foto: Stepan Popov / Alamy / Profimedia

2. Očetkajte svu vidljivu prljavštinu

Koristeći vlažnu krpu ili suvu četku, obrišite svu rastresitu prljavštinu ili pesak.

- Videla sam previše mašina začepljenih otpadom jer su previše zaprljane patike stavljene u mašinu za pranje veša, a da ovaj korak nije sproveden- upozorava Gilbert.

3. Magična gumica za brisanje ili sredstvo za uklanjanje mrlja sa tkanine

- Za prethodnu obradu tvrdokornih mrlja na platnenim cipelama, može se koristiti sredstvo za uklanjanje mrlja sa tkanine ili magična gumica za brisanje- kaže Tom Čekoni.

Međutim, ove proizvode treba koristiti štedljivo i prvo testirati na neupadljivom mestu. Budite veoma oprezni, jer možete da ostavite primetno čistije područje u odnosu na ostatak cipela, pa zato morate da "tretirate" celu cipelu.

4. Pripremite cipele i mašinu za pranje veša

Ubacite cipele i pertle u mrežastu kesu za veš ili staru jastučnicu i čvrsto je zatvorite. Dodajte kesu u mašinu za pranje veša zajedno sa nekoliko starih peškira.

- Ovo ih sprečava da previše udaraju- kaže Čekoni. Mašina takođe može postati neuravnotežena bez ovog dodatka, dodaje Gilbert.

Foto: Convery flowers / Alamy / Profimedia

5. Pokrenite ciklus pranja

Ako imate posebno prljave platnene ili platnene cipele koje su potpuno bele, možete dodati rastvor vode i izbeljivača u odnosu 1:1.

- Sačekajte da se mašina za pranje napuni i sipajte kroz dozator deterdženta- kaže Čekoni.

U suprotnom, nastavite sa dodavanjem deterdženta i pokrenite ciklus pranja za delikatan i osetljiv veš.

6. Očistite uloške

Dok program pranja radi, vodite računa o izvađenim ulošcima. Stručnjakinja za čišćenje Meri Galjardi predlaže da ih poprskate sprejom za dezinfekciju, a zatim nežno ribate najlonskom četkom.

7. Sušite na vazduhu

Visoka temperatura mašine za sušenje veša može oštetiti cipele, pa je obično najbolje rešenje da ih ostavite da se osuše na vazduhu.

- Toplota sušare nije dobra za tkaninu ili gumene đonove - objašnjava Čekoni.

Pokušajte da svaku cipelu napunite sa nekoliko papirnih ubrusa i stavite je dalje od sunčeve svetlosti u toplu, provetrenu prostoriju — ili čak napolju po toplom danu u hladu.

Nežne pertle i ulošci takođe zahtevaju sušenje na vazduhu. Ventilator može ubrzati proces sušenja.

