Postoje ljudi koji reaguju. I postoje oni koji predviđaju. Oni koji unapred osećaju šta dolazi, koji prave plan pre nego što se problem pojavi i nikada ne ulaze u situaciju bez rezervnog izlaza.

U Zodijaku, pet znakova ima gotovo urođen talenat da budu deset koraka ispred drugih. To nije magija. To su strategija, instinkt, disciplina i izražena praktična inteligencija.

Horoskop Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia


Devica retko pravi korak, a da prethodno nije izračunala naredna tri. Razmišlja strateški, hladno i jasno. Ima oštar um, brzo uočava problem i pronalazi rešenje bez velike buke.

Oslanja se na logiku i zdrav razum. Ne prepušta se impulsima, ne obećava više nego što može da ispuni i tačno zna kako da organizuje put do svojih ciljeva.

Planiranje je njeno tajno oružje. Dok drugi tek pokušavaju da shvate situaciju, Devica je već rešava.

Horoskop Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia


Lav ne izbegava izazove – gleda ih pravo u oči. Poseduje izraženu praktičnu inteligenciju, stalno je prisutan i pažljiv prema svemu što se dešava oko njega, pa ga je teško iznenaditi.

Samopouzdanje mu pomaže da ostane stabilan i kada stvari postanu komplikovane. Ne gubi iz vida cilj, analizira situaciju i ide pravo u srž problema.

Ne beži od konflikta, jer zna da se rešenje često nalazi upravo u njegovom centru.

Horoskop Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia


Jarac je definicija pripremljene osobe. Praktičan, proračunat i usmeren na detalje, uči iz svake greške i ne ponavlja istu lekciju dva puta.

Pre donošenja odluke razmatra sve moguće scenarije. Nekada deluje kao da preteruje u pripremi za „najgori slučaj“, ali upravo ga ta opreznost drži korak ispred drugih.

Veoma je zahtevan, čak i prema sebi, što ga čini izuzetno samostalnim. Ne čeka da ga neko spase – sam gradi svoj put.

Horoskop Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia


Ovan je brz i na prvi pogled impulsivan, ali poseduje energiju koja ga gura ispred svih. On ne okleva kada se pojavi prilika – prvi se prijavljuje, prvi pita, prvi se usuđuje.

Ima ogromnu ambiciju i snažnu životnu energiju. U karijeri aktivno gradi kontakte, traži nove prilike i stalno usavršava svoje veštine.

Zato često stiže dalje od drugih. A kada daje savet, to čini iz iskustva, a ne iz teorije.

Horoskop Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia


Škorpija je intenzivna i izuzetno odlučna. Kada nešto zacrta, ne odustaje dok to ne ostvari.

Ne deluje nasumično, već po jasno definisanom planu – čak i kada ga ne otkriva drugima. Poseduje retku izdržljivost i sposobnost da unapred predvidi poteze drugih ljudi.

Može delovati tiho i povučeno, ali iza te smirenosti stoje dugoročne strategije i pažljivo razrađeni planovi.

Ovih pet znakova ništa ne prepušta slučaju. Bilo da je reč o karijeri, novcu ili privatnom životu, oni biraju da budu spremni. Dok drugi reaguju, oni anticipiraju. Upravo ta sposobnost da vide unapred čini da deluju kao da su stalno deset koraka ispred svih.

(Kurir.rs/Lepa&Srećna)

