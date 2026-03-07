Slušaj vest

Radničke menze bile su u nekadašnjoj Jugoslaviji važan deo svakodnevice zaposlenih u fabrikama, preduzećima i javnim ustanovama. Predstavljale su organizovan sistem ishrane u okviru kompanija, sa ciljem da radnicima obezbede topao, hranljiv i cenovno pristupačan obrok.

Ceo sistem bio je zasnovan na jednostavnosti i ekonomičnosti, a jela su morala da budu zasitna, pripremana u velikim količinama i finansijski održiva.

Jelovnici su se obično planirali na nedeljnom nivou. Najčešće su to bila jela na kašiku, razne čorbe i variva, testenine, krompir i mesna jela sa prilogom. Hrana je bila domaća i prilagođena lokalnim kulinarskim navikama svake republike nekadašnje Jugoslavije.

Danas radničke menze ne postoje i mnogi ih se sećaju sa dozom nostalgije. U njima su se najčešće služila sledeća jela:

- pasulj ili čorba od pasulja sa kobasicom,
- gulaš sa hlebom ili palentom,
- segedin gulaš, odnosno kiseli kupus sa mesom,
- sarma, punjeni listovi kupusa,
- ćufte u paradajz sosu sa pire krompirom,
- pečena piletina sa krompirom,
- varivo od ječma,
- testenina sa mesnim sosom,
- pohovano meso sa krompir salatom.

Kutlača u loncu pasulja sa kobasicom
Pasulj sa kobasicom bio je simbol radničke menze Foto: Adriana Machado / Alamy / Profimedia

Uz obrok je obavezno služen i hleb, ponekad i salata, kao i jednostavan desert, na primer kompot ili puding. Menze su istovremeno bile i mesto druženja. Tu su se stvarala prijateljstva, kolegijalni odnosi, ali i ljubavne veze. Zato ne čudi što se mnogi sa nostalgijom prisećaju tih vremena.

I danas se ova jela mogu pronaći na jelovnicima, ali često po znatno višim cenama, u restoranima, pa čak i u onima koji važe za "finije". Naravno, u takvim mestima i cena prati ambijent.

Među svim jelima, jedan od najvećih simbola radničke menze bio je upravo pasulj sa kobasicom, zasitno, jeftino i energetski bogato jelo, idealno za ljude koji obavljaju fizički rad.

Kuvani pasulj sa bosiljkom u tanjiru
Pasulj Foto: Shutterstock

Klasični pasulj sa kobasicom

Sastojci za šest osoba:

500 g suvog belog pasulja
2 lovorova lista
1 veća glavica crnog luka
2 čena belog luka
2 šargarepe
1 crvena paprika po želji
300 do 400 g dimljene kobasice
2 kašike mlevene crvene paprik
1 kašika paradajz pirea
2 kašike brašna
3 kašike ulja ili masti
so i biber po ukusu
oko 2 litra vode

Priprema:

Pasulj potopite u hladnu vodu i ostavite da stoji preko noći. Sutradan prospite vodu, nalijte novu, dodajte lovor i kuvajte oko 45 minuta. Zatim ubacite šargarepu isečenu na kockice i papriku i nastavite da kuvate. Kobasicu isecite na kolutove i dodajte u šerpu.

Na ulju propržite sitno seckan crni i beli luk. Dodajte brašno, kratko ga zapržite, a zatim umešajte mlevenu crvenu papriku i paradajz pire. Zapršku umešajte u pasulj, posolite i pobiberite po ukusu, pa kuvajte još 15 do 20 minuta dok se jelo ne zgusne. Poslužite uz svež hleb.

(Kurir.rs/Mondo)

