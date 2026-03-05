Mlada pobesnela jer su gosti objavili trudnoću na njenom venčanju

Jedna žena ostala je šokirana kada je druga gošća iskoristila tuđe venčanje kao pozadinu za objavu sopstvene trudnoće i pola deteta, i to samo dan nakon ceremonije. Priču je na Redditu podelila 28-godišnja korisnica pod imenom tini_bit_annoyed, opisavši potez koji smatra čistim traženjem pažnje na venčanju svoje dalje prijateljice.

Neposredna objava trudnoće

Korisnica je objasnila da je par koji je došao na venčanje prijateljima ubrzo po dolasku rekao da očekuju dete, delimično zato što buduća majka nije pila alkohol. Sama ta činjenica nije bila sporna, ali ono što je usledilo prilično ju je iznenadilo.

Prema njenoj objavi, par je stigao na venčanje u usklađenoj plavoj odeći i pozirao fotografima na lokaciji. Već sledećeg jutra te fotografije osvanule su na internetu kao zvanična objava trudnoće, otkrivajući da očekuju dečaka. Objavljivanje samo nekoliko sati nakon venčanja autorka je ocenila kao prekršaj svake mere dobrog ukusa.

"Toliko nepristojno. Nadam se da je mlada to videla i da može reći fotografu da izbriše svaku njihovu sliku. Razumem da, ako si na venčanju i očigledno ne piješ, a inače piješ, biće jasno da si trudna i neki će to radije reći bliskim prijateljima... ali možemo li bar sačekati pristojnih nedelju dana i ne objavljivati zvaničnu objavu?" napisala je na Redditu.

Rasprava o bontonu i tuđem prostoru

Situacija je pokrenula burnu diskusiju na Redditu o tome da li je neprimereno deliti takve vesti na tuđem venčanju ili koristiti fotografije sa proslave za lične objave.

"Jedno je reći ljudima koje poznajete da ste trudni, ali pretvoriti tuđe venčanje u sopstvenu zabavu za objavu trudnoće je bezobrazno", složio se jedan korisnik.

Autorka objave bila je posebno frustrirana jer je mlada poznata kao obzirna i draga osoba koja je godinama prisustvovala venčanjima brojnih prijatelja. Smatra da je par u svojoj objavi mogao bar spomenuti i čestitati mladencima.

Fokus treba biti na mladencima

Stručnjaci za bonton na venčanjima ističu da se od gostiju očekuje da tokom proslave u centru pažnje budu mladenci.

"Par vas je pozvao jer želi da sa vama podeli jedan od najposebnijih dana u svom životu. Dobar gost na venčanju može ulepšati dan tako što će doprineti da sve prođe glatko i srećno, pomažući im da ostvare dan o kakvom su sanjali", izjavila je savetnica za bonton Myka Meier za časopis Brides.

