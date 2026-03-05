Slušaj vest

Hotelska sobarica pod korisničkim imenom Clokkers podelila je na Redditu prizor koji ju je dočekao u jednoj od soba, a koji je ubrzo postao viralan. Fotografije prikazuju kupatilo, posebno kadu i zavesu za tuš, prekrivene jarko ružičastim mrljama od farbe za kosu.

"Ja sam sobarica u hotelu, imam trideset minuta za čišćenje svake sobe. Samo za ovu kadu trebalo mi je više od sat vremena ribanja sa izbeljivačem i sunđerom. Ko farba kosu u hotelu?", napisala je u objavi koja je prikupila više od 25 hiljada glasova i gotovo dve hiljade komentara.

Reakcije korisnika na Redditu

Zajednica na Redditu brzo je reagovala, a komentari su se kretali od besa i saosećanja do šaljivih teorija i praktičnih saveta. Mnogi su pokušavali da pogode identitet i motive gosta, a najpopularnija teorija bila je inspirisana filmovima.

"Sudeći po filmovima, to radi neko ko beži od zakona", "O, neko je u bekstvu!", "Ovo je kao iz filma 'Nestala'", neki su od komentara.

Jednostavnije objašnjenje ponašanja gosta

Ipak, mnogi su ponudili i ciničnije, ali verovatno realnije objašnjenje.

"Ko farba kosu u hotelu? Neko ko ne želi da provede sat vremena ribajući kod kuće", "Ljudi zaboravljaju da postoji stvarna osoba koja mora da riba taj nered mnogo duže nego što je bilo potrebno da se on napravi", nizali su se dalje.

Moguće kazne i visoki troškovi

Ono što gosti često ne znaju jeste da ovakvi neredi mogu imati ozbiljne finansijske posledice. Jedan korisnik podelio je iskustvo iz hotela u kojem je video upozorenje o kazni od 500 evra za farbanje kose u sobi. Hotelski stručnjaci potvrđuju da takve klauzule postaju sve češće. Problem je u tome što moderne hotelske kade često nisu napravljene od otpornog porcelana, već od akrila ili stakloplastike. Ovi materijali su porozni, pa se farba za kosu može trajno vezati za površinu, što zahteva profesionalnu obnovu koja hotel može koštati i do hiljadu evra.

Troškove štete u hotelima plaćaju gosti Foto: Panther Media, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Trošak na kraju plaća gost

Takvi troškovi, zajedno sa cenom uništenih peškira, posteljine i gubitkom prihoda jer se soba ne može odmah izdati, na kraju se često naplaćuju gostu.

"Recite recepciji i teretiće karticu gosta. Mi sobaricama plaćamo više za 'problematične sobe'", savetovao je autorki objave član porodice koja poseduje hotele.

