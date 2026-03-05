Venčanica koju je mlada dobila sa Šejna

Jedna mlada iz Južnoafričke Republike doživela je neprijatno iznenađenje nakon što je svoju venčanicu naručila preko popularne onlajn prodavnice Shein. Korisnica TikToka poznata kao @becoming.mrs.mas nadala se da će uštedeti na haljini, ali je umesto toga dobila proizvod koji joj uopšte nije odgovarao.

Privlačna cena i dobre recenzije

Mladenka, koja se udaje kasnije ove godine, odlučila je da pretraži Shein nakon što je videla brojne mlade koje nose njihove haljine i primetila veoma niske cene. Posle kraće pretrage pronašla je belu haljinu spuštenih ramena sa visokim prorezom, koja je na fotografijama izgledala veoma elegantno. Cena od samo 29 evra (oko 3.500 dinara) bila je izuzetno primamljiva, naročito ako se uzme u obzir da mlade u Velikoj Britaniji za venčanicu u proseku izdvajaju između 1520 - 1750 evra.

Venčanica koju je poručila sa Šejna Foto: Printscreen/TikTok/becoming.mrs.mas

"Haljina je imala i dobre recenzije", objasnila je u videu, što ju je dodatno ohrabrilo da je naruči.

Šok kada je haljina stigla

Međutim, kada je paket stigao i mladenka isprobala haljinu, usledilo je razočaranje. Na fotografijama koje je objavila vidi se da joj haljina uopšte ne stoji kako je očekivala i da je potpuno izgužvana. Iako su joj neki korisnici savetovali da pokuša da je ispravi pomoću pare, ona je priznala da "nema strpljenja za to" i odlučila je da haljinu odmah vrati.

Internet reagovao na njeno iskustvo

Video koji je objavila pre dva dana brzo se proširio internetom i prikupio gotovo 320 hiljada pregleda. U komentarima su mnogi podelili svoje mišljenje o njenoj kupovini.

"Kupiti venčanicu na Šeinu je potpuna ludost", "Možda niko neće primetiti ako brzo prođeš do oltara i kažeš "da’”, "Šta si očekivala?", neki su od komentara u nizu.

Venčanica koju je dobila sa Šejna Foto: Printscreen/TikTok/becoming.mrs.mas

Podeljena iskustva korisnica

Ipak, javile su se i žene koje su imale pozitivna iskustva sa kupovinom venčanica na platformi Shein.

"Moja venčanica sa Šeina je savršena. Zato kupujemo samo one sa recenzijama", napisala je jedna korisnica.

"Zaista verujem da se na Šeinu može pronaći dobra haljina, ali treba proveriti sve komentare, posebno one sa fotografijama kupaca", složila se druga.

Sama mlada na kraju je zamolila druge korisnice da joj preporuče proverene haljine.

"Ne želim da ovo iskustvo obeshrabri mene ili druge", zaključila je.

