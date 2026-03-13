Slušaj vest

Sutlijaš je jedan od slatkiša koji nas definitivno vraćaju u detinjstvo i mirisom i ukusom. Samo nekoliko sastojaka je potrebno da se napravi preukusan dezert od pirinča, koji svojom umerenom slatkoćom osvaja na prvi zalogaj.

Postoji bezbroj varijanti kako možete da ga jedete, a ako postite, to ne znači da treba da se odreknete omiljenog ukusa. Evo kako da napravite posni sutlijaš i uživate svim čulima:

Sastojci:

  • 2 šoljice belog pirinča
  • 500-600 ml vode
  • 5 kašičica žutog šećera
  • 1 šaka sušene brusnice
  • 1 šaka krupno sečenih oraha
  • 1 kašika meda
  • 1 kašičica cimeta
profimedia0397564695.jpg
Pirinač Foto: Profimedia

Priprema:

Operite pirinač, pa vodu i šećer ugrejte do vrenja. Ubacite pirinač u provrelu vodu i smanjite temperaturu. Kuvajte ga u nepoklopljenoj posudi uz povremeno mešanje, otprilike oko 10-15 minuta, dok sva voda ne uvri, a pirinač ne omekša. Kada je pirinač skoro kuvan, dodajte med, brusnice, orahe i cimet, mešajući sve vreme i kuvajte tako još 2 do 3 minuta. Servirajte sutlijaš u posude za puding, a kada se ohladi na sobnoj temperaturi, ubacite u frižider.

(Kurir.rs/Glossy)

