Najukusniji sutlijaš idealan za post na vodi: Recept za omiljenu poslasticu iz detinjstva
Sutlijaš je jedan od slatkiša koji nas definitivno vraćaju u detinjstvo i mirisom i ukusom. Samo nekoliko sastojaka je potrebno da se napravi preukusan dezert od pirinča, koji svojom umerenom slatkoćom osvaja na prvi zalogaj.
Postoji bezbroj varijanti kako možete da ga jedete, a ako postite, to ne znači da treba da se odreknete omiljenog ukusa. Evo kako da napravite posni sutlijaš i uživate svim čulima:
Sastojci:
- 2 šoljice belog pirinča
- 500-600 ml vode
- 5 kašičica žutog šećera
- 1 šaka sušene brusnice
- 1 šaka krupno sečenih oraha
- 1 kašika meda
- 1 kašičica cimeta
Priprema:
Operite pirinač, pa vodu i šećer ugrejte do vrenja. Ubacite pirinač u provrelu vodu i smanjite temperaturu. Kuvajte ga u nepoklopljenoj posudi uz povremeno mešanje, otprilike oko 10-15 minuta, dok sva voda ne uvri, a pirinač ne omekša. Kada je pirinač skoro kuvan, dodajte med, brusnice, orahe i cimet, mešajući sve vreme i kuvajte tako još 2 do 3 minuta. Servirajte sutlijaš u posude za puding, a kada se ohladi na sobnoj temperaturi, ubacite u frižider.
(Kurir.rs/Glossy)
