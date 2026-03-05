Slušaj vest

Dok danas mnogi tonu u san sa telefonom u ruci i mislima koje jurcaju brže od sata, naši baka i deka su dan zatvarali tiho, bez ekrana i bez žurbe. Njihova večernja rutina bila je jednostavna, ali moćna – i upravo u toj jednostavnosti krije se odgovor na pitanje kako poboljšati san.

Umesto da skroluju do duboko u noć, oni su znali kada je vreme za odmor.

Gasili svetla i sklanjali telefon

shutterstock_2319507157.jpg
Foto: Shutterstock

Prvi korak bio je jasan – bez plavog svetla pred spavanje. Televizor i telefon ostajali su po strani, a svetla su se gasila na vreme kako bi telo prepoznalo signal da je kraj dana.

Stručnjaci za spavanje danas potvrđuju ono što su naši stari instinktivno znali: plavo svetlo sa ekrana ometa lučenje melatonina, hormona koji reguliše san. Kada se uređaji isključe bar pola sata pre odlaska u krevet, mozak dobija priliku da se prirodno pripremi za počinak.

Išli su na spavanje u isto vreme

Možda zvuči banalno, ali redovno vreme odlaska u krevet važnije je čak i od same dužine sna. Organizam voli ritam. Kada svake večeri ležemo u približno isto vreme, telo se prilagođava i lakše ulazi u fazu dubokog sna.

Rezultat? Manje buđenja tokom noći i mirnija jutra.

devojka leži na kauču u dnevnoj sobi pokrivena sa sivim ćebetom i drži daljinski u levoj ruci
Kasni odlazak na spavanje može nepovoljno uticati na zdravlje srca, posebno kod žena Foto: Shutterstock

Završavali dan malim ritualom

Pre spavanja bi zastali na trenutak – zahvalnost, kratka molitva ili zapisivanje misli. Taj mali ritual smirivao je um i „zatvarao“ dan.

Kada sam i sama počela da primenjujem njihove navike, promene nisu došle preko noći. Prvo veče nije bilo čudesno, ali već posle nekoliko dana razlika je bila očigledna: brže sam tonula u san, budila se odmornija i dan započinjala bez nervoze.

Zašto su večernje navike ključ dobrog sna?

San nije samo odmor. Tokom noći mozak sortira informacije, jača pamćenje, obnavlja organizam i podiže imunitet. Ako je san lošeg kvaliteta, trpi koncentracija, raspoloženje i energija. Kada se unapredi večernja rutina, efekti se brzo osećaju.

Ono što me je najviše iznenadilo jeste da sam:

Žena sedi zabrinuta na krevetu u noći zbog nemogućnosti da spava
Ako osećate da vas hvata prehlada, potreba za odmorom nije znak slabosti - to je biološki signal da je imunom sistemu potrebna energija Foto: Shutterstock

  • Prestala da se budim iscrpljena, iako sam spavala isti broj sati.
  • Bila fokusiranija i produktivnija tokom dana.
  • Osetila manji nivo stresa jer sam imala kontrolu nad završetkom dana.

Tada sam shvatila da bakina i dekina pravila nisu bila praznoverje, već mudro postavljen balans između aktivnosti i odmora.

Kako da i ti poboljšaš san već večeras?

  • Ne moraš da menjaš sve odjednom. Dovoljno je da kreneš od jednog koraka:
  • Odredi tačno vreme odlaska u krevet i pridržavaj ga se svakog dana.
  • Isključi telefon i televizor najmanje 30 minuta pre spavanja.
  • Uvedi mali večernji ritual – čitanje nekoliko stranica knjige, topla kupka ili zapisivanje misli.

