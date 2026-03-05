Svake noći pre spavanja su moja baka i deka radili ovo: Otkad sam i ja počela život mi se promenio
Dok danas mnogi tonu u san sa telefonom u ruci i mislima koje jurcaju brže od sata, naši baka i deka su dan zatvarali tiho, bez ekrana i bez žurbe. Njihova večernja rutina bila je jednostavna, ali moćna – i upravo u toj jednostavnosti krije se odgovor na pitanje kako poboljšati san.
Umesto da skroluju do duboko u noć, oni su znali kada je vreme za odmor.
Gasili svetla i sklanjali telefon
Prvi korak bio je jasan – bez plavog svetla pred spavanje. Televizor i telefon ostajali su po strani, a svetla su se gasila na vreme kako bi telo prepoznalo signal da je kraj dana.
Stručnjaci za spavanje danas potvrđuju ono što su naši stari instinktivno znali: plavo svetlo sa ekrana ometa lučenje melatonina, hormona koji reguliše san. Kada se uređaji isključe bar pola sata pre odlaska u krevet, mozak dobija priliku da se prirodno pripremi za počinak.
Išli su na spavanje u isto vreme
Možda zvuči banalno, ali redovno vreme odlaska u krevet važnije je čak i od same dužine sna. Organizam voli ritam. Kada svake večeri ležemo u približno isto vreme, telo se prilagođava i lakše ulazi u fazu dubokog sna.
Rezultat? Manje buđenja tokom noći i mirnija jutra.
Završavali dan malim ritualom
Pre spavanja bi zastali na trenutak – zahvalnost, kratka molitva ili zapisivanje misli. Taj mali ritual smirivao je um i „zatvarao“ dan.
Kada sam i sama počela da primenjujem njihove navike, promene nisu došle preko noći. Prvo veče nije bilo čudesno, ali već posle nekoliko dana razlika je bila očigledna: brže sam tonula u san, budila se odmornija i dan započinjala bez nervoze.
Zašto su večernje navike ključ dobrog sna?
San nije samo odmor. Tokom noći mozak sortira informacije, jača pamćenje, obnavlja organizam i podiže imunitet. Ako je san lošeg kvaliteta, trpi koncentracija, raspoloženje i energija. Kada se unapredi večernja rutina, efekti se brzo osećaju.
Ono što me je najviše iznenadilo jeste da sam:
- Prestala da se budim iscrpljena, iako sam spavala isti broj sati.
- Bila fokusiranija i produktivnija tokom dana.
- Osetila manji nivo stresa jer sam imala kontrolu nad završetkom dana.
Tada sam shvatila da bakina i dekina pravila nisu bila praznoverje, već mudro postavljen balans između aktivnosti i odmora.
Kako da i ti poboljšaš san već večeras?
- Ne moraš da menjaš sve odjednom. Dovoljno je da kreneš od jednog koraka:
- Odredi tačno vreme odlaska u krevet i pridržavaj ga se svakog dana.
- Isključi telefon i televizor najmanje 30 minuta pre spavanja.
- Uvedi mali večernji ritual – čitanje nekoliko stranica knjige, topla kupka ili zapisivanje misli.
(Kurir.rs/Telegraf)
Video: Joga za spavanje