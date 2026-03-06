Slušaj vest

Osmi martnije samo datum u kalendaru, već dan koji nosi snažnu simboliku poštovanja, zahvalnosti i ravnopravnosti žena. Iako se često svodi na cveće i sitnice, suština praznika je pažnja i poruka koju poklon nosi. Upravo zato izbor dara nije beznačajan. Neke stvari, iako naizgled bezazlene ili praktične, mogu poslati pogrešnu poruku – da je žena svedena na obaveze, stereotipe ili površnu estetiku.

Postoje pokloni koji ne odražavaju ljubav i poštovanje, već nemar, površnost ili čak pasivnu agresiju. Ako vam neko za Osmi mart pokloni jednu od sledećih stvari, možda je vreme da razmislite o tome šta zapravo stoji iza tog „znaka pažnje“.

Foto: Shutterstock

1. Kućni aparati i sredstva za čišćenje

Pegla, mikser, usisivač, set krpa ili deterdženata – iako su praktični, za Osmi mart šalju poruku da je ženi mesto u kuhinji ili uz kućne poslove. Poklon koji simbolizuje rad i obavezu, umesto uživanja i pažnje, može delovati uvredljivo.

Ako partner ili član porodice smatra da je nova daska za peglanje romantičan gest, to pre govori o njegovom nerazumevanju praznika nego o vašim potrebama.

2. Vaga ili preparati za mršavljenje

Vaga, čajevi za detoks, tablete za mršavljenje ili članarina za teretanu bez prethodnog razgovora – ovo su pokloni koji mogu duboko povrediti. Takav dar često implicira kritiku izgleda.

Čak i ako je namera „briga za zdravlje“, Osmi mart nije trenutak za poruke o kilogramima. Poklon ne bi trebalo da sugeriše da niste dovoljno dobre takve kakve jeste.

3. Jeftini parfemi nepoznatog porekla

Parfem može biti predivan poklon – ali samo ako je pažljivo odabran. Nasumično kupljen, jeftin ili kopiran parfem može delovati kao da je uzet u poslednjem trenutku, bez razmišljanja.

Parfem Foto: Printscreen

Miris je intimna stvar i zahteva poznavanje osobe. U suprotnom, poklon odaje utisak formalnosti i reda radi ispunjene obaveze.

4. Plastično cveće ili uvelo cveće na popustu

Cveće je tradicionalni simbol Osmog marta, ali i ono može biti pogrešno odabrano. Plastične ruže, aranžmani lošeg kvaliteta ili buketi koji su očigledno kupljeni u poslednjem trenutku na sniženju govore više o trudu nego o samom daru.

Cveće treba da simbolizuje pažnju i svežinu. Ako izgleda kao da je uzeto usput, bez emocije, poruka nije lepa.

5. Novac u koverti bez poruke

Novac može biti praktičan, ali bez lične note deluje hladno i bezlično. Ako nije praćen iskrenom porukom ili objašnjenjem, ostavlja utisak da je lakše dati novac nego uložiti trud u odabir nečega što zaista raduje osobu.

6. Pokloni sa skrivenom porukom „popravljanja“

Krema protiv bora, anticelulit tretmani ili kozmetika koja naglašava „mane“ mogu zvučati kao kritika upakovana u ukrasni papir. Iako su to proizvodi koje mnoge žene same biraju, kada dolaze kao poklon bez prethodnog dogovora, mogu izazvati nelagodu.

Poklon bi trebalo da slavi osobu, a ne da je podseća na standarde koje treba da dostigne.

Najgore je zaboraviti poklon Foto: Shutterstock, Ilustracija

7. Potpuno ignorisanje praznika

Možda najgora „stavka“ na listi nije predmet, već izostanak bilo kakvog gesta. Potpuno ignorisanje Osmog marta može ostaviti utisak ravnodušnosti. Nije stvar u vrednosti poklona, već u znaku pažnje – poruci da cenite trud, ljubav i prisustvo žene u vašem životu.

Ponekad je i jednostavna poruka, iskren zagrljaj ili mali, pažljivo odabran detalj vredniji od skupog, ali bezličnog dara.

