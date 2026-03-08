Slušaj vest

Postoje kolači koji se prave kad imate vremena i oni koji rešavaju situaciju kad ga nemate. Ova torta je upravo to, brz, siguran desert koji uspeva svaki put i ne traži ni rernu ni komplikaciju.

Spoj maka, čokolade i plazme daje pun, “domaći” ukus, ali u verziji koja se pravi za 20 minuta. Posna je, ali to ne osećate ni u teksturi ni u ukusu.

Sastojci

600 ml bademovog mleka

250 g mlevenog maka

100 g šećera

1 kesica vanilin šećera

4 kašike griza

150 g margarina

300 g posnog mlevenog keksa

200 g čokolade za kuvanje

3 kašike ulja

Posna mak torta Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia

Priprema

U šerpu sipajte bademovo mleko i zagrejte. Dodajte mak, šećer, vanilin šećer i griz i kuvajte uz stalno mešanje dok se ne zgusne. Smanjite temperaturu i nastavite da mešate još nekoliko minuta da fil postane kompaktan.

U vruću smesu dodajte margarin i mešajte dok se potpuno ne otopi. Zatim umešajte mleveni keks i sve dobro sjedinite.

Smesu blago prohladite, pa je izlijte u kalup obložen papirom za pečenje i ravnomerno rasporedite. Stavite u frižider da se stegne.

Za glazuru, na tihoj vatri otopite čokoladu sa uljem dok ne dobijete glatku smesu. Prelijte tortu i vratite u frižider na nekoliko sati, najbolje preko noći.

Mali trik koji pravi razliku

Ako želite jaču aromu, u fil možete dodati malo rendane kore pomorandže. Tortu secite nožem koji ste umočili u toplu vodu, preseci će biti uredni i glatki.

Ovo je onaj tip kolača koji se ne zadržava dugo na stolu.

VIDEO: Kremasti sutlijaš: