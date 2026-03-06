Slušaj vest

Mart će za neke biti mesec velikih unutrašnjih preispitivanja, ovaj mesec im donosi posebno snažne emotivne turbulencije. Situacije koje su dugo tinjale ispod površine sada izlaze na videlo, a odnosi koji su delovali stabilno mogu biti stavljeni na ozbiljan test.

Neke istine biće teške za prihvatanje, ali upravo kroz ta razočaranja mnogi će konačno početi jasnije da sagledavaju sopstvene potrebe i granice.

Devica

Za osobe rođene u znaku Device mart je posebno intenzivan jer donosi snažan fokus na lične odnose i način na koji doživljavaju sopstvenu vrednost. Device su poznate po tome što često preuzimaju odgovornost za sve oko sebe – rešavaju tuđe probleme, brinu o drugima i pokušavaju da sve drže pod kontrolom.

Međutim, tokom ovog meseca može se pojaviti situacija u kojoj će shvatiti da neko na koga su računale ne ispunjava očekivanja ili ne uzvraća istu količinu truda i podrške. To ne mora biti dramatična izdaja – ponekad je dovoljno da se otkrije kako je druga osoba navikla da se Devica uvek prilagodi i popravi sve što ne funkcioniše.

Ovaj period donosi važnu lekciju: razdvajanje lične vrednosti od uloge koju imaju u tuđim životima. Device će morati da nauče da postave jasne granice i prestanu da spašavaju odnose po cenu sopstvene energije i emocija.

Lav

Lavovi su oni koji mnogo daje u odnosima – bilo da je reč o partnerstvu, prijateljstvu ili porodici. Oni često unose toplinu, energiju i inicijativu u svaki odnos, ali u martu bi mogli da shvate da ta energija nije uvek uzvraćena na isti način.

Jedan naizgled mali trenutak može pokrenuti osećaj nepravde – nečija rečenica koja umanjuje njihov trud, situacija u kojoj se njihov uspeh relativizuje ili trenutak kada niko ne stane u njihovu odbranu. Upravo takve situacije mogu naterati Lava da se zapita da li ga ljudi oko njega zaista cene onoliko koliko zaslužuje.

Iako Lavovi često imaju reputaciju znaka koji traži pažnju, istina je da oni zapravo traže uzajamnost. Mart donosi priliku za iskrene razgovore i jasno izražavanje onoga što ih boli. Neki odnosi će kroz to postati snažniji, dok će drugi pokazati da su opstajali samo zato što je Lav predugo ćutao.

Škorpija

Škorpije su znak koji retko pristaje na površne odnose. Potrebna im je dubina, poverenje i osećaj da su stvari iskrene, čak i kada istina nije prijatna. Upravo zato mart može doneti trenutke u kojima će postati nemoguće ignorisati pukotine u odnosima.

Moguće je da se pojave informacije ili situacije koje potvrđuju ono što su Škorpije već dugo osećale – da nešto nije u redu. Ponekad istina izađe kroz nečiju grešku, iskren razgovor ili niz sitnih događaja koji odjednom počnu da imaju smisla.

Najveći izazov za Škorpiju u ovom periodu nije suočavanje s drugima, već iskrenost prema sebi. Kada jednom shvate da je neki odnos izgubio poverenje i dubinu, teško se vraćaju na staro. Upravo zato mart može označiti kraj jednog poglavlja, ali i početak emotivnog oslobađanja.

