Dejana Bačko, poznatija kao "Devojka sa krilima" objavila je da je izgubila bebu. Ona je nakon lepih vesti da je u drugom stanju, sada podelila i tužne, oglasivši se slikom iz bolnice.

- Moramo da podelimo sa vama jednu tužnu vest – izgubili smo našu bebu u 4. mesecu trudnoće. U utorak, tokom redovnog pregleda doktor primetio da nešto nije u redu. Naša beba nije imala razvijene gornje ekstremitete, a srce, iako je kucalo, imalo je ozbiljnu srčanu manu. Teško je pronaći prave reči za ovakve trenutke. Ipak, zahvalni smo što su lekari na vreme videli da nešto nije u redu i pomogli nam da donesemo najtežu odluku. Ja dobro znam kroz šta sam prolazila tokom svog života i nikome na svetu ne bih poželela isti put.

U isto vreme, beskrajno smo zahvalni što već imamo jednu zdravu, pametnu i prelepu devojčicu koja je naše najveće blago. Ona nas svaki dan podseća koliko je život dragocen. Ostaće nam jedno tiho sećanje na ovu borbu koju smo zajedno prošli. Hvala vam svima na podršci. - navela je Dejana u svojoj objavi.

Podsetimo, Dejana je nedavno podelila radosnu vest da ona i njen suprug očekuju drugo dete sa pratiocima na društvenim mrežama, gde je otkrila i pol bebe.

Naime, Dejana je sa osmehom saopštila da u njihovu porodicu stiže dečak, što je izazvalo lavinu čestitki i poruka podrške. Među prvima se oglasila i Milica Todorović, koja nije krila oduševljenje lepim vestima.

- Iako je Lara i dalje ubeđena da će se zvati Mina, rezultati testa pokazali su da čekamo dečaka. Nije nam bio bitan pol koliko to da je sve u redu. Spremni smo za sve i samo se nadamo da će ostatak trudnoće proći kako treba. Hvala svima na lepim čestitkama i željama - napisala je Dejana.

