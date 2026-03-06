Slušaj vest

Kada se pomene Zlatibor, mnogima se pred očima, pored nepreglednih pašnjaka i ostalih pastoralnih prizora, stvore i čuveni pleteni džemperi koji su svetom proneli ime malog sela na jednoj od naših najlepših planina. U vreme kada se ženski rad u ruralnim sredinama nije previše cenio, pojavila se Dobrila Smiljanić, koja je uspela da ga učini vidljivim, donoseći mu dostojanstvo i međunarodno priznanje. Kreatorka i vizionarka, koja je stvorila autentičan "Sirogojno style", preminula je u 91. godini.

Obrada vune stara je koliko i civilizacijski pojam o vođenju domaćinstva, a u srcu Srbije još u davna vremena dovedena je do perfekcije. Žene su, uz svakodnevne seoske poslove, plele i tkale odeću i pokrivače za svoje porodice, usavršavajući zanat do tančina. Kada je, početkom šezdesetih godina prošlog veka, u Sirogojno stigla Dobrila Smiljanić sa svojim vizijama i idejama, zlatiborske pletilje, do tada nepoznate žele lica skrivenih maramama postale su junakinje prestižnih svetskih modnih magazina.

Rođena rođena je 5. septembra 1935. u Radobuđi, opština Arilje, u zemljoradničkoj porodici Vasiljević. Od detinjstva je bila okružena narodnim rukotvorinama, što će kasnije uticati na njen rad, životni put i interesovanje za tradicionalne zanate.

Po završetku Više ekonomske škole u Beogradu stekla je zvanje turizmologa, ali je ostala najpoznatija po stvaralaštvu vezanom za tekstilnu industriju. Pomenimo da je pre tog angažmana vodila projekat pretvaranja stare vodenice na Rzavu u restoran kasnije poznat kao "Mlinarev san" i organizovala izložbu fotografija ariljske crkve u Bezistanu na Terazijama. U novembru 1962. došla je na Zlatibor, gde je srela školskog druga, lekara Boru Krejovića, koji ju je pozvao da sa njim krene na izložbu rukotvorina u Sirogojnu.

Na poziv prote Smiljanića i drugih uglednika odmah se uključila u organizaciju narodne radinosti. Veliku salu Zemljoradničke zadruge pretvorila je u ambijent stare srpske kuće sa više od dve hiljade ručnih radova žena iz Sirogojna i okoline, a 1963. pokrenula i proizvodni pogon. Dama čije je ime zlatnim slovima upisano u istoriju mode ovih prostora, kreatorka i organizatorka ogromnog talenta, ostala je u Sirogojnu da svoje snove dalje plete s vrednim pletiljama. Da zajedno prave magiju koja je osvojila planetu.

Džemperi su nastajali tako što bi najpre nacrtala motiv na papiru. Birala ih je stilizovanjem elemenata panorame zlatiborskih predela. Nakon toga bi se na mašini sašio džemper u punoj veličini, a motivi na njemu bili bi izvezeni. Delio se grupama žena (iz istog zaseoka) kao mustra. Dobrila je promenila i materijal – umesto oštre zlatiborske vune, počela je da se koristiti mekša, uvozna, sa Islanda i iz Australije. Ta mala revolucija omogućila je proširenje proizvodnog asortimana.

Dobrilina vizija počela je sa dvadesetak žena, da bi već devedesetih godina skoro dve i po hiljade pletilja pravilo vunena remek-dela za svetska modna tržišta. Tako je tradicionalno seosko zanimanje, koje je iznedrilo odeću visokog kvaliteta i autentičnog stila i dizajna, postalo važan deo gobalne industrije. Čuveni džemper, ali i kaputi, prsluci, jakne, razni kompleti, kape i ostali unikatni komadi bili su rado viđeni na revijama i u izlozima ekskluzivnih butika na svim meridijanima, od Sajma mode u Minhenu do njujorške Pete avenije.

Brend "Sirogojno Style", prepoznatljiv je po motivima zlatiborske prirode i etno ornamentima. Čuvene tople džempere sa karakterističnim kućicama u svojim garderoberima su čuvale i brojne poznate ličnosti, a nisu im odolele ni kraljica Elizabeta,Nensi Regan, Liv Ulman, Jovanka Broz. Osvojili su i legendarnog Pjera Kardena, koji je za svoju kolekciju odabrao 18 modela.

Da bi se shvatio obim i značaj njenog poduhvata, dovoljno je reći da je Dobrila Smiljanić svojim radom povezivala tradicionalno srpsko nasleđe i savremeni dizajn, stvarajući od lokalne domaće radinosti međunarodno prepoznatljiv brend i zalažući se za emancipaciju žena u ruralnim oblastima, kao prva koja je prepoznala potencijal i značaj pletenja kao tradicionalno ženske veštine.

"Snovi su postajali java, a java san. Sanjam model, a žene ga još lepše ispletu. Vuna, ta divna topla vuna, grejala me je kad ništa nije moglo da me ugreje, donela mi je toliko radosti u baršunastim oblacima snova", navodi se na kraju knjige "Dobrila".

U Sirogojno su, u čast čarobnica zlatnih ruku, dolazili znameniti pisci, slikari, dobrotvori, glumci, državnici... U Muzeju pletilja u centru naselja mogu se videti i uspomene na te posete, kao i brojne nagrade za te vredne ruke i kreativnost.

Zdanje od zaborava čuva lepotu i originalnost vunenih remek-dela, kao trajna pohvala istrajnosti i umeću koje je dovelo svet u ovo živopisno zlatiborsko selo, ali i spomen na veliku ženu koja je pored ostalih međunarodnih priznanja dobila Uneskovu nagradu za životno delo, a ovde je, po odlasku u penziju, nekako nepravedno pala u zaborav, piše Blic Žena.

Kako navode mediji, tokom 1970-ih i 1980-ih godina kataloge njenih kolekcija radili su ugledni magazin Vog i kao i modna kompanija Prada. Mediji navode da je Dobrila umrla u 91. godini života, a da će biti sahranjena u Sirogojnu.

