Da se ne obrukate za 8. mart: Ove boje buketa izbegavajte u cvećarama u širokom luku, veruje se da donose nesreću i patnju
Dan žena, 8. mart, nezamisliv je bez cveća. Buketi, cvetni aranžmani i poklonjene ruže postali su sinonim za pažnju i poštovanje prema ženama u našim životima.
Ipak, u svetu cveća, kao i u narodnim predanjima, postoje nepisana pravila. Dok je većina cveća simbol radosti i ljubavi, pojedine vrste, boje, pa čak i aranžmani, prema starim verovanjima nose negativnu simboliku.
Kako vaš znak pažnje ne bi bio pogrešno protumačen ili, prema praznoverju, doneo lošu sreću, važno je znati koje cveće treba izbegavati.
Više od boje: Skrivena poruka žutog, belog i ljubičastog cveća
Boja cveta često nosi jaču poruku od same vrste. Iako su simboli podložni promenama i razlikuju se od kulture do kulture, neke negativne asocijacije su se duboko ukorenile.
Žuta boja, premda je boja sunca i radosti, u jeziku cveća često ima mračnije značenje. Žute ruže ili karanfili tradicionalno se povezuju s ljubomorom, neverom, pa čak i izdajom. Pokloniti takav buket partnerki moglo bi da se protumači kao pasivno-agresivna poruka o sumnji ili zahlađenju odnosa.
S belom bojom takođertreba biti oprezan. Iako simboliše nevinost i čistoću, u mnogim evropskim i azijskim kulturama bela je boja žalosti. Beli ljiljani i pogotovo hrizanteme čvrsto su vezani za sahrane i iskazivanje saučešća.
Zbog toga se smatra izuzetno neprimerenim darom za srećne prilike. Posebno lošim znakom smatra se kombinacija crvenog i belog cveća u jednom buketu. Prema viktorijanskom praznoverju, takav aranžman simbolizuje "krv i suze", te se verovalo da priziva nesreću ili smrt.
Cveće koje je bolje zaobići u cvećari
Osim boja, i neke vrste cveća nose simboliku koja nije prikladna za slavlje. Iako su prelepe i raskošne, neke od njih bolje je ostaviti u cvećari kada birate poklon za Dan žena.
Hrizanteme i ljiljani: Granica između slavlja i žalosti
U Srbiji, kao i u većini Evrope, hrizantema je neprikosnoveni "grobljanski cvet". Njena povezanost sa izrazima saučešća toliko je jaka da bi poklanjanje hrizantema za Dan žena predstavljalo ozbiljan gaf i znak nepoštovanja.
Bez obzira na njihovu lepotu i raznolikost boja, ovo je cvet koji se u svečanim prilikama zaobilazi u širokom luku. Slično je i s ljiljanima.
Iako se beli ljiljani ponekad koriste na venčanjima kao simbol čistoće, njihova dominantna uloga u pogrebnim aranžmanima daje im notu tuge i prolaznosti, što ih čini dvosmislenim izborom za poklon.
Naizgled bezazleni, ali s teškom simbolikom
Među cvećem koje nosi negativnu simboliku nalaze se i neke vrste za koje to nikada ne biste pomislili. Raskošne hortenzije, na primer, simbolizuju usamljenost, emocionalnu hladnoću i izolaciju.
Prema Feng šui filozofiji, veruje se da držanje hortenzija u kući može da donese usamljenost i "istera" pozitivnu energiju. Begonijese tradicionalno vežu za "crne misli" i melanholiju, dok se za zumbule, u zavisnosti od boje, smatra da mogu da predstavljaju žaljenje i tugu.
Čak i vesnici proleća, narcisi, mogu da pošalju pogrešnu poruku. Dok generalno simbolizuju ponovno rođenje i nove početke, žuti narcis može da znači prezir, neuzvraćenu ljubav ili, kako mu i ime govori, narcisoidnost i samoljublje.
Takođe, postoji praznoverje da poklanjanje samo jednog narcisa donosi nesreću.
