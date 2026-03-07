Slušaj vest

Glumica filmova za odrasle Boni Blu otkrila je zašto ne namerava da prestane da radi tokom trudnoće. Taja Bilinger (26), kako joj je pravo ime, objavila je da je trudna nakon što je na društvenim mrežama dokumentovala jaku mučninu i izrazit umor tokom nedavnog odmora na Tenerifima. Objava od 22. februara usledila je nakon, kako je sama nazvala, "misije razmnožavanja", tokom koje je tvrdila da je nekoliko nedelja ranije u vili Lorda Davenporta u Londonu imala intimne odnose s 400 muškaraca bez zaštite.

Blu je vest prvi put objavila u Jutjub videu koji je brzo postao viralan, ali i izazvao skepticizam na internetu. Neki gledaoci su posumnjali da je trudnoća zapravo samo marketinsški trik.

"Neću samo tako da stanem"

Na svom TikTok profilu Blu je objasnila kako planira da nastavi da raditi dok je trudna. "Ne, neću ove godine samo tako da prestanem da radim i povučem se. Mogla bih da odem u penziju, ali ne želim. Mnogo sam radila da izgradim ime u ovom poslu. Mnogi se s tim neće složiti, ali uložila sam mnogo vremena, truda i rada da bih došla ovde gde sam sada. Neću samo da stanem", rekla je.

U istom videu pojasnila je da veliki deo njenog posla ne izgleda onako kako ljudi zamišljaju, te da će nastaviti da snima sadržaj tokom cele trudnoće, iako uz određena prilagođavanja. Govorila je i o planovima da zaradi dovoljno novca kako bi obezbedila dugoročnu finansijsku sigurnost svoje porodice, dodajući da želi da budućim generacijama omogući da ne moraju da rade ako to ne žele. Blu je takođe istakla fleksibilnost svog posla, napomenuvši da može da radi dok putuje i stvara uspomene, umesto da mora da raditklasičan kancelarijski posao.

Dodala je da ne namerava da se uskoro povuče, te je potvrdila planove za odlazak na prolećne žurke u Meksiku, što je, kako kaže, radila i prethodnih godina. Kasnije je na Instagramu podelila video u kom nekoliko muškaraca nosi njene prepoznatljive plave skijaške maske, aludirajući da bi jedan od njih mogao biti otac njenog deteta. "Ko je spreman da postane tata?" upitao je jedan od muškaraca iz grupe nakon što im je pokazao kako funkcioniše test za trudnoću.

Niz kontroverzi

Blu je poznata po provokativnom sadržaju osmišljenom za privlačenje pažnje. Zabranjen joj je ulazak u nekoliko zemalja nakon niza incidenata, a ranije je tvrdila da je u januaru prošle godine imala intimne odnose s više od 1000 muškaraca u samo 12 sati.

Blu se kasnije direktno osvrnula na kritike. "Ženama koje iskazuju bes prema meni jer su imale spontani pobačaj poručujem da je to pogrešno. Užasno je što su pretrpele takav gubitak i iskreno ne mogu ni da pojmim kroz šta su morale da prođu. Ali ja nisam uzrok tome", rekla je.

U jednom od kasnijih videa na TikToku Blu je pratiocima rekla da je "izuzetno uzbuđena" zbog trudnoće, istovremeno priznajući da postoji složen odnos između njene internet persone i privatnog života.

(Kurir.rs/ Index.hr)

