Slušaj vest

Fitnes influenserka Stefani Batermor iznenada je preminula u 36. godini, potvrdio je njen verenik Džef Nipard. Uzrok smrti za sada nije poznat.

Tužnu vest o smrti poznate jutjuberke i naučnice objavio je njen partner, sa kojim je bila u vezi deset godina, putem saopštenja na Instagramu.

Iznenadna smrt šokirala pratioce

„Sa dubokom tugom obaveštavamo javnost o iznenadnoj smrti Džefove verenice i partnerke poslednjih deset godina, Stefani“, navodi se u saopštenju objavljenom u petak.

„Kao što mnogi od vas znaju, Stefani je Džefu značila ceo svet. Pamtićemo je po njenoj toplini i saosećanju, ljubavi prema porodici, ali i po njenom doktorskom istraživanju raka jajnika.“

U saopštenju je porodica zamolila javnost za privatnost dok prolaze kroz težak period žalosti.

Dirljiva objava za Dan zaljubljenih

Samo nekoliko nedelja pre tragedije, na Dan zaljubljenih Nipard je na društvenim mrežama podelio fotografiju na kojoj nasmejani poziraju zajedno.

Stefani mu je tada odgovorila: „Voleću te zauvek.“

Nakon vesti o njenoj smrti, komentari podrške i saučešća preplavili su objavu.

„Budi jak, Džefe, slomljeno mi je srce“, napisao je jedan pratilac, dok je influenserka Heidi Somers Guzman poručila:

„Nebo je dobilo neverovatnog anđela. Molim se za tebe, Džefe, i za njenu porodicu.“

Od nauke do milionske publike

Stefani, koja je rodom iz Kanade, postala je poznata po sadržaju o fitnesu i ishrani. Na Instagramu je imala više od 500.000 pratilaca, dok je na YouTubeu okupila preko milion pretplatnika.

Ipak, 2024. godine odlučila je da napravi pauzu od društvenih mreža kako bi se posvetila sebi i mentalnom zdravlju.

U poslednjoj objavi, od 20. maja 2024, napisala je da joj je mentalno stanje „najbolje do sada“, jer su joj ranije „parališući“ nivoi anksioznosti gotovo nestali.

„Ponekad i dalje osećam prazninu u svakodnevnom životu jer sam se toliko udaljila od ove aplikacije, ali prednosti ove pauze su bile vredne toga“, poručila je tada.

„Ali verujte mi kada kažem da vas volim i da mi nedostajete.“