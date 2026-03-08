Kuma joj dala svadbeni poklon i rekla: "Otvori ga na 25. godišnjicu braka" Kad je konačno sadržaj kutije, počela je da plače (VIDEO)
Keri Eni je još 2000. godine, tokom jednog okupljanja uoči svog venčanja, od svoje kume dobila malu kutiju zalepljenu trakom, uz poruku: "Ne otvaraj pre 29. jula 2025”, datuma kada će obeležiti 25 godina braka.
U godinama koje su usledile, kutija je zajedno sa njom i njenim suprugom, koji je vojno lice, putovala na brojne destinacije širom sveta – od Vašingtona do Kalifornije, iz Virdžinije u Čikago, pa čak i preko okeana, do Evrope i Kariba.
Iako ju je radoznalost mnogo puta mamila da zaviri unutra, uspevala je da se suzdrži, mada ju je šarena dekoracija s početka 2000-ih dodatno podsticala da otkrije šta je u kutiji. Međutim, kako se približavao veliki jubilej, njena deca su je nagovorila da je konačno otvori i podeli taj trenutak sa drugima.
Video u kom Keri otvara kutiju brzo je postao viralan, prikupivši više od 300 hiljada lajkova i hiljade komentara.
Sadržaj koji ju je rasplakao
U početku nije imala ideju šta bi moglo da se krije u kutiji – možda neka šala ili nekoliko starih fotografija. Međutim, unutra ju je sačekalo pravo iznenađenje: snop čestitki. U prvi mah pomislila je da ih je sve napisala njena kuma, ali je ubrzo primetila da se rukopisi razlikuju. „Prepoznala sam sestrin rukopis, a onda i mamin“, rekla je kroz suze. Njena majka preminula je pre osam godina, pa je pronalaženje njenog pisma za nju imao neprocenjivu vrednost.
Keri En veruje da su poruke verovatno pisane i ubacivane u kutiju dok su se svi okupljali u kući njene majke. "Sećam se kako smo sedeli na terasi i pitam se gde je tada krila tu kutiju“, rekla je u videu.
U čestitkama su bile i male uspomene iz 2000. godine – zabeležene cene goriva, tadašnji internet paketi, sportske vesti, modni trendovi i kratke beleške o svakodnevnom životu. "Sećam se kako smo tada svi mislili da će doći kraj sveta i da će kompjuteri prestati da rade“, rekla je uz osmeh.
Nerazdvojne od detinjstva
Svoju kumu, koja joj je i danas jedna od najbližih prijateljica, upoznala je još u sedmom razredu na času matematike. "U srednjoj školi bile smo nerazdvojne“, kaže Keri.
Ovaj poklon je čak pokrenuo i novu porodičnu tradiciju. "Moj muž i deca su predložili da uzmemo istu kutiju, precrtamo 2025. i napišemo 2050“, ispričala je Keri.
"Ljudi često ne shvataju koliko ovakav gest može da znači. Važno je jer ima vrednost za tebe – i to je ono što je najbitnije“, napisala je jedna korisnica ispod videa. Drugi su isticali koliko je posebno prepoznati rukopis voljenih osoba i koliko bi ih takav poklon iskreno obradovao.
