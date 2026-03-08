Slušaj vest

Keri Eni je još 2000. godine, tokom jednog okupljanja uoči svog venčanja, od svoje kume dobila malu kutiju zalepljenu trakom, uz poruku: "Ne otvaraj pre 29. jula 2025”, datuma kada će obeležiti 25 godina braka.

U godinama koje su usledile, kutija je zajedno sa njom i njenim suprugom, koji je vojno lice, putovala na brojne destinacije širom sveta – od Vašingtona do Kalifornije, iz Virdžinije u Čikago, pa čak i preko okeana, do Evrope i Kariba.

Iako ju je radoznalost mnogo puta mamila da zaviri unutra, uspevala je da se suzdrži, mada ju je šarena dekoracija s početka 2000-ih dodatno podsticala da otkrije šta je u kutiji. Međutim, kako se približavao veliki jubilej, njena deca su je nagovorila da je konačno otvori i podeli taj trenutak sa drugima.

Video u kom Keri otvara kutiju brzo je postao viralan, prikupivši više od 300 hiljada lajkova i hiljade komentara.

Sadržaj koji ju je rasplakao

U početku nije imala ideju šta bi moglo da se krije u kutiji – možda neka šala ili nekoliko starih fotografija. Međutim, unutra ju je sačekalo pravo iznenađenje: snop čestitki. U prvi mah pomislila je da ih je sve napisala njena kuma, ali je ubrzo primetila da se rukopisi razlikuju. „Prepoznala sam sestrin rukopis, a onda i mamin“, rekla je kroz suze. Njena majka preminula je pre osam godina, pa je pronalaženje njenog pisma za nju imao neprocenjivu vrednost.

Keri En veruje da su poruke verovatno pisane i ubacivane u kutiju dok su se svi okupljali u kući njene majke. "Sećam se kako smo sedeli na terasi i pitam se gde je tada krila tu kutiju“, rekla je u videu.

U čestitkama su bile i male uspomene iz 2000. godine – zabeležene cene goriva, tadašnji internet paketi, sportske vesti, modni trendovi i kratke beleške o svakodnevnom životu. "Sećam se kako smo tada svi mislili da će doći kraj sveta i da će kompjuteri prestati da rade“, rekla je uz osmeh.

Nerazdvojne od detinjstva

Svoju kumu, koja joj je i danas jedna od najbližih prijateljica, upoznala je još u sedmom razredu na času matematike. "U srednjoj školi bile smo nerazdvojne“, kaže Keri.

Ovaj poklon je čak pokrenuo i novu porodičnu tradiciju. "Moj muž i deca su predložili da uzmemo istu kutiju, precrtamo 2025. i napišemo 2050“, ispričala je Keri.

"Ljudi često ne shvataju koliko ovakav gest može da znači. Važno je jer ima vrednost za tebe – i to je ono što je najbitnije“, napisala je jedna korisnica ispod videa. Drugi su isticali koliko je posebno prepoznati rukopis voljenih osoba i koliko bi ih takav poklon iskreno obradovao.

