Slušaj vest

Kontroverzna kreatorka sadržaja za odrasle Boni Blu uzvratila je kritičarima koji tvrde da je njena trudnoća samo marketinški trik, nakon što su društvene mreže preplavili komentari u kojima se ljudi sažaljevaju nad njenim „jadnim detetom“.

Sumnje nakon šokantne objave

Zvezda sa platforme OnlyFans prošlog meseca je objavila da čeka svoje prvo dete. Vest je podelila u videu na društvenim mrežama u kojem se vidi kako radi ultrazvuk ali je dodatnu pažnju izazvao doktor koji je, prilično neobično, nosio plavu ski masku.

Ipak, mnogi pratioci nisu poverovali u objavu. Razlog je to što je Boni i ranije nagoveštavala trudnoću, a kasnije se ispostavilo da je to bila samo provokacija za medije.

U novom videu na TikTok odgovarala je na pitanja pratilaca o tome da li planira da nastavi svoj posao tokom navodne trudnoće.

Foto: Printscreen Instagram

Jedan korisnik je u komentarima upitao:

„Da li je ona stvarno trudna?“

Boni je kratko odgovorila:

„Navodno je to samo PR trik.“

Ipak, njen odgovor nije ubedio skeptike.

„I dalje mislim da je ovo samo mamac za reakcije“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Verovatno je opet neki njen stunt.“

Ne planira da prestane sa poslom

Govoreći o planovima tokom trudnoće, Boni je poručila da neće napustiti svoj posao.

Prema njenim rečima, seksualni rad može imati različite oblike od video-poziva sa klijentima do snimanja solo sadržaja, što već svakodnevno radi.

Dodala je da će i dalje praviti i druge vrste sadržaja, ali „na malo drugačiji način“.

„Neću samo da zatvorim noge i odem u penziju ove godine“, rekla je otvoreno.

Boni Blu je trudna nekoliko nedelja nakon odnosa sa 400 muškaraca Foto: printscreen/@Bonnie Blue/YouTube

Zaradila dovoljno da se penzioniše – ali ne želi

Boni tvrdi da je već zaradila dovoljno novca da prestane da radi, ali da to ne planira.

Kaže da želi da ima više dece i da joj je cilj da zaradi dovoljno kako bi oni jednog dana mogli da žive bez potrebe da rade.

„Prestati sada za mene bi bilo prilično sebično“, objasnila je.

Otkrila je i da planira da se ove godine ponovo pojavi na čuvenom studentskom Spring Break događaju u SAD, gde je ranije snimala sadržaj sa partijajućim studentima, kao i da nastavi turneju sa projektom „Bang Bus“.

1/29 Vidi galeriju Boni Blu Foto: bonnie_blue_xo/instagram, Jam Press/@anniekknight / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Reakcije na njene planove bile su oštre i podeljene

Dok su je neki pohvalili zbog iskrenosti, drugi su izrazili zabrinutost za dete.

„Jadna beba“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su pitali da li postoji zdravstveni rizik zbog mogućih infekcija, dok su pojedini ostavili i veoma grube komentare.

Ko je otac?

Mnogi su se zapitali i ko je otac deteta.

Razlog za to je ranija Bonina izjava da je zatrudnela tokom takozvane „breeding misije“, tokom koje je imala nezaštićen odnos sa čak 400 muškaraca.

„Kako ćeš objasniti detetu ko mu je otac?“ glasio je jedan od komentara.

Boni Blu hapšenje na Baliju Foto: SONNY TUMBELAKA / AFP / Profimedia

Kontroverza iz 2025.

Sumnje dodatno podgreva činjenica da je Bone 2025. godine već izazvala bes javnosti kada je nagovestila da je trudna – što se kasnije ispostavilo kao deo kampanje za prikupljanje novca za tuđi IVF treatment.

Tada je tvrdila da nikada nije direktno rekla da je trudna.

„Oduvek sam želela da pomognem drugima i ovo je bio moj način“, objasnila je u videu na svom YouTube kanalu.

Ipak, mnogi su taj potez tada nazvali „uznemirujućim PR trikom“ i „bolesnom šalom“.