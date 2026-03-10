Slušaj vest

Influenserka iz Dubaija, koja se često razmeće svojim ekstravagantnim načinom života na internetu, napravila je pravu buru u javnosti kada je na Instagramu objavila video tvrdeći da je njen muž milioner kupio ostrvo samo da bi mogla da nosi kupaći kostim u privatnosti.

Soudi Al Nadak (27) je na Instagramu podelio video snimak privatnog neotkrivenog ostrva uz natpis „Htela si da obučeš bikini pa ti je muž milioner kupio ostrvo“. Na snimku se vidi kako par leti iznajmljenim avionom na tropsko ostrvo, koje ima privatno sklonište ugrađeno u stenu i visoke palme sa pogledom na lagunu.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

Soudi Al Nadak je domaćica iz Dubaija

„Ovo je bila njegova najbolja investicija do sada“, napisao je 27-godišnjakinja dok je delila video, koji je postao viralan na društvenim mrežama.

Video je naišao na kritike mnogih korisnika koji su ga nazvali rasipničkim prikazom bogatstva i načinom da se razmeće svojim luksuznim načinom života. "Samo idi na plažu ili bazen?" napisao je jedan korisnik. „Ovo je dobro, ali treba da donirate novac siromašnima“, prokomentarisao je drugi.

„Sa takvom ženom neće dugo biti milijarder“, sarkastično je napisao treći korisnik. "bolje uštedite svoj novac uložite ga", predložio je četvrti

Influenserka je rekla da su ona i njen suprug planirali da kupe ostrvo kao investiciju.

- To je bilo nešto što smo neko vreme želeli da uradimo kao strategiju za ulaganje i moj muž želi da se osećam bezbedno na plaži zbog čega je kupio jednu - rekla je ona.

Soudi je odbila da otkrije tačnu lokaciju ostrva iz razloga privatnosti i bezbednosti, ali je rekla da je njen suprug Džamal ​​izdvojio 50 miliona dolara za ovaj posed.

Foto: Printscreen/Instagram/soudiofarabia

- Iz razloga privatnosti ne delimo tačnu lokaciju, ali ona je u Aziji i koštala je 50 miliona dolara - objasnila je, a deo ostrva može da se vidi u njenom videu.

Influenserka ne naime peselila u Dubai sa porodicom kada je imala šest godina i upoznala svog supruga Džamala Al Nadaka, dok su oboje studirali na univerzitetu pre osam godina. Sa njim je u braku poslednje četiri godine. Njihov brak uključuje pravila kao što su da nema prijatelja suprotnog pola, da znaju lozinke jedno drugom i da uvek imaju svoju lokaciju na raspolaganju jedno drugom.

