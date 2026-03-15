Priprema roštilja mnogima deluje jednostavno zapalite vatru, stavite meso na rešetku i čekate da se ispeče. Međutim, iskusni roštilj majstori znaju da male tajne često prave veliku razliku u ukusu i kvalitetu mesa.

Jedan od trikova koji se sve češće pominje jeste trljanje čena belog lukapo rešetki roštilja pre pečenja. Iako deluje neobično, ovaj jednostavan postupak može značajno poboljšati ukus mesa i sprečiti lepljenje hrane za rešetku.

beli luk Foto: Aexander Romanov / Alamy / Profimedia

Zašto se trlja beli luk po roštilju

Kada prepolovljen čen belog luka protrljate po toploj rešetki roštilja, njegova prirodna ulja i aroma ostaju na metalu. Ta ulja stvaraju tanki sloj koji pomaže da se meso manje lepi za rešetku, ali i daje blagu aromu tokom pečenja.

Beli luk sadrži jedinjenja poput alicina, koja su odgovorna za njegov prepoznatljiv miris i ukus. Kada se zagreju, ova jedinjenja stvaraju nove aromatične komponente koje dodatno obogaćuju ukus hrane na roštilju.

Rezultat je jednostavan meso dobija diskretnu aromu belog luka bez potrebe za dodatnim marinadama.

Kako pravilno primeniti ovaj trik

Postupak je veoma jednostavan i traje svega nekoliko sekundi:

- Zagrejte roštilj kao i obično.

- Prepolovite čen belog luka.

- Uzmite viljušku ili hvataljku i njome držite beli luk.

- Protrljajte presečenu stranu po toploj rešetki roštilja.

- Nakon toga stavite meso na roštilj i pecite kao i obično.

Roštilj Foto: OLIVER BUNIC / AFP / Profimedia

Ovaj trik se najčešće koristi pre pečenja:

- ćevapa

- kobasica

- piletine

- svinjskih kotleta

- odrezaka

Mali trik koji menja ukus roštilja

Iako je veoma jednostavan, ovaj trik koriste mnogi ljubitelji roštilja jer može poboljšati ukus mesa bez dodatnih začina ili komplikovanih marinada.

Sledeći put kada budete palili roštilj, probajte ovaj stari kulinarski trik. Potrebno vam je samo jedan čen belog luka, a rezultat može biti mnogo ukusniji roštilj.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Saveti za sočno meso na roštilju: