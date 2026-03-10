Slušaj vest

Mrzi vas da vadite kosti dok jedete ribu? Postoje vrste koje gotovo da ih nemaju, a istovremeno su bogate proteinimai omega-3 masnim kiselinama. Idealne su za decu, starije osobe i sve koji žele ukusnu, a jednostavnu ribu za jelo.

1. Oslić

Oslićje jedna od najpopularnijih riba bez puno kostiju. Ima samo centralnu kičmenu kost, dok sitne bočne kosti praktično ne postoje. Meso je mekano, blagog ukusa i lako se vari, što ga čini savršenim za decu i dijetalnu ishranu.

2. Pastrmka

Pastrmkaima malo kostiju, ali se lako čisti i fileti su jednostavni za jelo. Bogata je omega-3 masnoćama i proteinima, pa je odličan izbor za ukusan i hranljiv obrok.

3. Som

Som nema sitnih kostiju, samo jaku središnju kost. Meso je sočno, čvrsto i omiljeno u domaćim kuhinjama, posebno za prženje ili pečenje.

4. Tuna

Krupne ribe poput tune gotovo da nemaju kosti. Njeni fileti su čisti, mesnati i puni proteina, što je čini idealnom za sve koji ne vole „kostaste“ ribe.

5. Pangasius

Pangasius je komercijalno poznata kao „riba bez kostiju“. Ima mekano, neutralno meso i lako se priprema. Savet: birajte proverene izvore jer se često uvozi iz akvakultura upitnog kvaliteta.

6. Orada i Brancin

Iako imaju kosti, lako se odvajaju i filetiraju. Nakon pečenja ili grilovanja, kosti se skidaju u jednom potezu. Savršen kompromis između ukusa i jednostavnog jela.

