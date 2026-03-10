Ovo cveće sadi se samo u martu: Ako želite cvetnu i mirisnu baštu u aprilu, sada prionite na posao!
Svi ljubitelji cveća i ostalih biljaka znaju da je potrebno zasaditi ih u određenom periodu. Međutim, laici među nama nisu sigurni kada je pogodno vreme za koju vrstu.
Martje odličan mesec za sadnju zbog ujednačene smene kiše i sunca, ali i promene temperatura. Ukoliko do njegovog isteka zasadite sledeće vrste, vrlo brzo očekujte prve pupoljke.
Ljiljan
Asocijacija na bogat buket i zapanjujuć miris jeste ljiljan. Njegov "brat blizanac", takozvani mirni ljiljan odnosno Spatifilum, takođe je lak za održavanje i pogodan za sadnju u ovom periodu. Međutim, za razliku od klasičnog, on je kućna biljka i sadi se u saksiji. Ako sadite ljiljan važno je da razmak između sadnica bude najmanje 30 cm.
Petunija
Najčešće cveta na leto i jedna je od njegovih zaštitnih znakova. Ipak, možete ih posaditi u martu jer kreće lepo vreme. Kada se zaređaju topli dani, petunija cveta.
Zumbul
Pomalo nepravedno zaboravljen cvet koji podseća na jorgovan. Možete ga zasaditi sada, iako se to radi na jesen. Ipak, velike su šanse da procveta u narednim mesecima. Ukoliko hoćete da ga posadite u saksiji, imajte na umu da će poživeti samo nekoliko nedelja. Dvorište mu mnogo više odgovara.
Narcis
Odgovara mu hladno vreme za sadnju, a mart je idealan za to. Kako se budu nizali topliji dani, on će sve više rasti dok konačno ne nikne. Takođe, poput zumbula, može se saditi i na jesen.
Suncokreti
Najosunčaniji cvet možete posaditi iz semena u martu. Obožavaju toplo vreme, a ono za njih tek sledi.
Prilikom sadnje cveća i drugih biljaka, važno je obratiti pažnju na vremenske uslove. Iako relativno topao, mart ume biti varljiv zbog neočekivanih jutarnjih mrazeva. Budite pažljivi u uzgoju kako biste ubrzo uživali u mirišljavom cveću.
(Kurir.rs/SrbijaDanas)
VIDEO: Kako se presađuje cveće: