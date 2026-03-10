Slušaj vest

Svi ljubitelji cveća i ostalih biljaka znaju da je potrebno zasaditi ih u određenom periodu. Međutim, laici među nama nisu sigurni kada je pogodno vreme za koju vrstu.

Martje odličan mesec za sadnju zbog ujednačene smene kiše i sunca, ali i promene temperatura. Ukoliko do njegovog isteka zasadite sledeće vrste, vrlo brzo očekujte prve pupoljke.

Ljiljan

Asocijacija na bogat buket i zapanjujuć miris jeste ljiljan. Njegov "brat blizanac", takozvani mirni ljiljan odnosno Spatifilum, takođe je lak za održavanje i pogodan za sadnju u ovom periodu. Međutim, za razliku od klasičnog, on je kućna biljka i sadi se u saksiji. Ako sadite ljiljan važno je da razmak između sadnica bude najmanje 30 cm.

Petunija

Najčešće cveta na leto i jedna je od njegovih zaštitnih znakova. Ipak, možete ih posaditi u martu jer kreće lepo vreme. Kada se zaređaju topli dani, petunija cveta.

Petunija Foto: Profimedia

Zumbul

Pomalo nepravedno zaboravljen cvet koji podseća na jorgovan. Možete ga zasaditi sada, iako se to radi na jesen. Ipak, velike su šanse da procveta u narednim mesecima. Ukoliko hoćete da ga posadite u saksiji, imajte na umu da će poživeti samo nekoliko nedelja. Dvorište mu mnogo više odgovara.

Narcis

Odgovara mu hladno vreme za sadnju, a mart je idealan za to. Kako se budu nizali topliji dani, on će sve više rasti dok konačno ne nikne. Takođe, poput zumbula, može se saditi i na jesen.

Narcis Foto: Dmitry Sytnik / Panthermedia / Profimedia

Suncokreti

Najosunčaniji cvet možete posaditi iz semena u martu. Obožavaju toplo vreme, a ono za njih tek sledi.

Prilikom sadnje cveća i drugih biljaka, važno je obratiti pažnju na vremenske uslove. Iako relativno topao, mart ume biti varljiv zbog neočekivanih jutarnjih mrazeva. Budite pažljivi u uzgoju kako biste ubrzo uživali u mirišljavom cveću.

