Čišćenje nakita i njegovo održavanje je veoma bitno kako bi vam dragi komadi nakita trajali i kako biste ih duže nosili.

Ako je neka vrsta nakita veoma nežna i delikatna za čišćenje to su biseri.

Biseri su mekani i mogu se oštetiti jakim sredstvima za čišćenje i dugotrajnim izlaganjem vodi. Zato budite pažljivi kada budete čistili biserni nakit i vratite mu sjaj i uklonite prljavštinu pomoću ovih koraka:

1. Napravite rastvor deterdženta za sudove i vode

Umočite meku krpu u rastvor sapuna sa toplom vodom i nekoliko kapi tečnosti za pranje posuđa. Cedite dok tečnost sa krpe ne prestane da kaplje.

Čišćenje bisera Foto: YouTube/Printscreen

2. Obrišite nečistoće krpom

Nemojte natopiti nakit, jer bi to moglo da oslabi strukturu.

3. Osušite sa drugom krpom

 Obrišite sve ostatke sapuna. Ostavite bisere da se osuše na vazduhu, ravno na mekom, čistom peškiru. Koristite istu metodu za bisere postavljene na prstenje ili igle.

