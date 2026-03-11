Slušaj vest

Svi želimo da u dvorištima imamo bujnu zelenu travu, ali uprkos tome što ulažemo napore i trud i redovno je zalivamo, i dalje se vide braon pečati.

Ispostavlja se da adekvatna hidratacija nije jedini ključ za zdravu travu

- Smeđa trava ne znači uvek mrtvu travu- kaže Suzan Makintoš, predsednica organizacije „Lawn Pride“.

- Uz malo strpljenja i pravilnu negu, vaš travnjak može ostati otporan tokom leta i lepo se zazeleneti kada se uslovi poboljšaju.

Zašto je trava braon ako je redovno zalivate?

Kako ona otkriva, prvo je bitno identifikovati koju vrstu trave imate, da li je za hladnu ili toplu sezonu

Vrsta trave koja je više za hladnu sezonu, često miruje tokom vrućeg i suvog vremena, pa postaje smeđa kako bi sačuvala vlagu i energiju.

S druge strane, trava koja je namenjena toploj sezoni može u vreme ekstremnih uslova suše i lošeg zemljišta potamneti.

Braon pečati se mogu dogoditi i zbog zbijenog zemljišta u područjima sa velikim prometom ljudi, nakupljanja mrtvog travnatog materijala, štetočina poput larvi ili stubova, pa čak i zbog nepravilnog zalivanja.

Ron Henri, specijalista za travnjakeu prodavnici golf travnjaka, kaže da i bolesti mogu da opterete travnjake i izazovu smeđe mrlje.

On takođe predlaže da povećate učestalost košenja kada prelazite sa proleća na leto i da vodite računa da ne kosite previše trave, što takođe može izazvati smeđenje.

- To je ljudima teško da shvate, jer ne znaju šta rade pogrešno. Ali često ili ne podižu visinu da bi pokosili ili ne povećavaju košenje.- kaže on.

Kako sprečiti smeđe mrlje?

Stručnjaci predlažu da i dalje duboko zalivate travnjak jedan do dva puta nedeljno sa oko 2,5 cm vode rano ujutru kako bi trava bila potpuno hidrirana.

Plitko zalivanje će dovesti do brzog sušenja travnjaka, ali takođe treba izbegavati prekomerno zalivanje, što može podstaći bolesti.

Nakon toga, preporučuju uklanjanje slojeva slame, aeriranje zemljišta i proveru gljivica ili znakova štetočina.

Makintoš kaže da možete proveriti da li ima larvi tako što ćete pokušati da iščupate travu — ako se to dešava prelako, štetočina bi mogla biti tamo. A gljivica može biti prisutna ako trava ima kružne, raširene mrlje sa buđavim mirisom.

Henri takođe preporučuje da se travnjak ne kositi prekratko i da se trava hrani prvenstveno đubrivom na bazi kalijuma. On predlaže upotrebu đubriva sa 12% azota i 24% kalijuma i dobio je pozitivne rezultate koristeći to.

Još neki saveti za negu travnjaka:

- Redovno oštrite noževe kosilice. Ovo će pomoći da se izbegnu iskidani vrhovi trave.

- Ostavljajte pokošenu travu na travnjaku. To će pomoći u vraćanju hranljivih materija i zadržavanju vlage.

- Izbegavajte đubrenje tokom ekstremnih vrućina. Ovo posebno važi za trave hladne sezone.

- Tretirajte korov lokalno. Uradite to umesto nanošenja herbicida tokom stresnog vremena, poput vrućine.

- Malčirajte baštenske gredice i okolinu drveća.

