Jedna fotografija iz devedesetih ponovo je dospela u centar pažnje na društvenim mrežama, nakon što je žena sa slike otkrila zanimljiv detalj: muškarac za koga će se kasnije udati sedeo je u pozadini dok je ona tada bila u vezi sa drugim momkom.

Brena Dženings (@ogbrenna) podelila je fotografiju iz maja 1998. godine na mreži Threads. Na slici ona sedi na naslonu stolice pored tadašnjeg dečka, dok se kroz smeh obraća drugom muškarcu koji sedi pored prozora.

Međutim, ono što je izazvalo ogromnu pažnju bio je opis uz fotografiju:

„Zabavljala sam se sa momkom na stolici, ali sam se udala za onog kod prozora.“

Fotografija iz Bostona koja je dobila potpuno novo značenje

Fotografija je nastala tokom kućne žurke u Bostonu i, kako Dženings kaže, zabeležila je jedan poseban trenutak u životu.

Bio je to poslednji skup koji su ona i njeni cimeri organizovali u svom prvom stanu nakon fakulteta. Kutije su već bile spakovane, a svi su se spremali za nove životne puteve.

Snimak je napravljen analognim fotoaparatom, najverovatnije ga je zabeležila njena sestra, i uhvatio je prolazni trenutak koji tada niko nije smatrao posebnim — sve do danas.

Veza koja je trajala kratko

U vreme kada je fotografija nastala, Dženings je bila u vezi sa momkom koji sedi na stolici oko mesec dana. Upoznali su se na koncertu uživo ranije tog proleća.

„Bili smo mladi, preplanuli, živeli u gradu i jednostavno uživali u društvu jedno drugog“, ispričala je ona.

Muškarac koji sedi pored prozora, Stiv De Trolio - danas njen suprug - tada je bio njen cimer. Zbog različitih radnih smena retko su razgovarali i nisu se mnogo družili.

„Mislila sam da je pomalo neobičan i nijednog trenutka nisam pomislila da bi mogao da bude moj tip“, priznala je Dženings.

Dodaje i da joj je bilo posebno smešno kada bi Stiv ostavljao poruke njenom dečku na telefonu i predstavljao se rečenicom: „Zvao je model.“

Sudbina je imala drugačije planove

Njena veza sa tadašnjim dečkom završila se posle nekoliko meseci, jer su ih životne okolnosti odvele na različite strane. U to vreme mobilni telefoni nisu bili u širokoj upotrebi, pa je komunikacija na daljinu brzo počela da jenjava.

„Nemam ništa loše da kažem o njemu. Proveli smo nekoliko lepih meseci u jednom uzbudljivom periodu života“, rekla je Dženings.

Prekretnica se dogodila nakon isteka ugovora za stan. Stiv je otišao u Kaliforniju na mesec dana i zamolio je Dženings da kod sebe sačuva njegov stereo dok je odsutan.

Ubrzo su počeli redovno da razgovaraju telefonom — i tada se nešto promenilo.

„U jednom trenutku sam shvatila koliko je duhovit, pametan i smiren. Tada sam pomislila da mi se zapravo zaista dopada“, prisetila se ona.

Ljubav koja traje decenijama

Kada se Stiv vratio u Boston u septembru, među njima je već postojala jasna hemija. Zvanično su započeli vezu u decembru iste godine, a ubrzo su i počeli da žive zajedno.

Gledajući staru fotografiju, Dženings kaže da bi mlađoj sebi poručila:

„Pre svega, pogledaj koliko si lepa! Prestani da misliš da si previsoka, preglasna ili da te ima previše. Tada sam verovala da je momak na stolici daleko iznad moje lige — bio je zaista zgodan — ali ni ja nisam bila za potcenjivanje.“

