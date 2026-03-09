Slušaj vest

Koliko puta vam se dogodilo da vam treba samo malo limunovog soka za vodu, čaj ili salatu, a morate da presečete ceo limun? Nakon toga sok kaplje svuda, pola limuna se osuši u frižideru, a često završite i sa košticama u čaši. Mnogi se muče sa ceđenjem limuna na klasičan način, naročito kada im treba samo nekoliko kapi soka.

Upravo zato jedan jednostavan trik koji je nedavno postao viralan na Instagramu oduševio je hiljade ljudi. Jedna žena pokazala je kako da iscedite limun bez rezanja, i to uz pomoć predmeta koji gotovo svako ima kod kuće.

Iscedite limun bez rezanja

U videu je uzela oštar metalni štapić, poput onog za ražnjiće i njime probušila limun otprilike do polovine. Nakon što je izvadila štapić, lagano je stisnula limun iznad čaše sa vodom i sok je počeo da izlazi kroz malu rupicu. Na taj način možete iscediti tačno onoliko soka koliko vam treba, a limun ostaje gotovo ceo i možete ga ponovo koristiti kasnije.

Video je brzo privukao pažnju, a komentari su se samo nizali: "Molim?", "Promenila si mi život", "Kako za ovo nisam ranije znala?", "Moram ovo da probam", samo su neki od komentara oduševljenih korisnika Instagrama.

Dodatni trikovi za još više soka

U komentarima su se pojavili i dodatni saveti kako izvući još više soka iz limuna. Jedna žena preporučila je da limun pre ceđenja lagano pritisnete o radnu površinu i zarolate ga dlanom, jer će tako omekšati i pustiti više soka. Druga korisnica podelila je još jedan trik: ako želite da iscedite maksimalnu količinu soka, stavite limun u mikrotalasnu na 10 do 20 sekundi pre ceđenja.

Jednostavno, brzo i bez nereda - nije ni čudo što su mnogi ovaj mali kuhinjski trik proglasili pravim otkrićem.

Pogledajte video: Recept za italijanske medenjake od limuna