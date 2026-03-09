Slušaj vest

Za razliku od mnogih drugih stilova u frizurama i tehnika farbanja kose, slojevi mogu izgledati potpuno drugačije, zavisno od toga kako su ošišani, kao i tipu kose. Slojevite frizure specifične su po kraćim pramenovima oko temena, a zatim se dužina menja kroz ostatak kose kako bi se dodala tekstura, pojašnjavaju stručnjaci za WhoWhatWear i dodaju kako su slojevite frizure izvrstan izbor ako želite da promenite oblik kose. Sve se, kažu, temelji na obliku lica i tipu kose.

Dobra vest kad su u pitanju slojevi je ta da funkcionišu na različitim teksturama kose. Mogu ih isprobati čak i osobe s tankom kosom i tako stvoriti ilizuju gustine. Frizeri objašnjavaju da slojevi smanjuju težinu kose i stanjuju je. Međutim, kad se prilagode pojedinoj teksturi, pa tako i tankoj kosi, mogu poboljšati izgled tanke kose.

Slojevi u kosi zaduženi su za stvaranje dinamike, a ključno je ne ošišati kosu prekratko i napraviti što prirodniji završetak pramenova. Kada razmišljamo o slojevitim frizurama, prvo nam na pamet padaju stilovi kakvi su se nosili sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, kao što je shag.

Ta frizura se i vratila pre nekoliko godina, no dolazi u "mekšem" i sofisticiranijem izdanju nego pre 40-50 godina. S dužim slojevima, kosa izgleda prirodnije, pojašnjavaju frizeri, i daje kosi onaj messy utisak kojeg mnogi priželjkuju.

Slojevi super funkcionišu i na kovrdžavoj kosi, gde mogu napraviti veliku razliku. Mogu izdužiti lice, no pre šišanja, ključno je porazgovarati s frizerom kako biste pronašli idealnu frizuru koja će naglasiti kovrdže.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Balejaž za plavuše: