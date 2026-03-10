Slušaj vest

Jutro, žurba, školske torbe, a vi nemate ideju šta da spremite za doručak? Ovi mafini rešavaju problem brže nego što kažete "kasnimo". Prave se od samo pet sastojaka i za 15 minuta.

Dodajte voće, čokoladu ili orahe i uživajte u savršenom početku dana.

Sastojci:

1 zrela banana (srednje veličine)

2 jaja

80 ml mleka

120 g brašna

1 kašičica praška za pecivo

Toping po želji: kolutići banane, borovnice, maline, jagode ili komadići čokolade

Mafini Foto: Vladyslav Rasulov/shutterstock

Priprema:

Rernu najpre zagrejte na 180 stepeni kako bi bila spremna čim završite smesu. U većoj posudi viljuškom dobro izgnječite bananu, zatim dodajte jaja i mleko i sve temeljno promešajte. Ako želite slađu varijantu, u ovoj fazi umešajte i kašičicu meda.

U smesu potom dodajte brašno i prašak za pecivo, pa lagano mešajte dok ne dobijete glatku i ujednačenu masu bez grudvica. Kašikom smesu sipajte u blago podmazan kalup za mafine, a po želji na vrh možete dodati komadiće voća ili čokolade.

Mafine pecite 12 do 15 minuta, dok ne dobiju blagu zlatnu boju i ne postanu mekani na dodir. Kada su gotovi, ostavite ih da se nekoliko minuta prohlade.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Mafini sa borovnicama: