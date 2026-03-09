Slušaj vest

U poslednje vreme po društvenim mrežama širi se neobičan kućni trik koji je, kako tvrde mnoge Beograđanke, pravo malo otkriće za kuhinju.

Grančica ruzmarina ubacuje se u teglu sa pirinčem, ali ne samo zbog mirisa, već zbog nekoliko praktičnih razloga koji mogu da olakšaju svakodnevicu u domaćinstvu. Jedan od najčešćih razloga je zaštita od vlage. Pirinač prirodno upija vlagu, a kada se u teglu doda ruzmarin, on dodatno pomaže da se u posudi ne stvara neprijatan miris ustajalosti. Na taj način pirinač može duže da stoji u ostavi, a da zadrži svežinu.

Ruzmarin i pirinač kobinacija protiv vlage Foto: Profimedia

Mnoge žene tvrde i da se miris ruzmarina blago prenese na zrna pirinča, pa jela poput pilava ili rižota dobiju diskretnu aromu bez dodatnog začinjavanja. Posebno je zgodno kada se pripremaju jela sa piletinom, povrćem ili ribom, jer se ruzmarin prirodno slaže sa tim ukusima.

Postoji i još jedan zanimljiv razlog zbog kog neki pribegavaju ovom triku, ruzmarin pomaže da se u ostavi zadrži prijatan miris, pa tegla sa pirinčem postaje svojevrsni prirodni osveživač za kuhinjski ormarić.

Bilo da je reč o praktičnom savetu ili samo simpatičnoj kućnoj navici, jedno je sigurno, ovaj začin je poslednjih dana postao pravi hit na pijacama. Grančice ruzmarina brzo nestaju sa tezgi, jer mnogi žele da isprobaju trik o kom svi pričaju.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Ruzmarinova voda za kosu: