Para, ulje i sitne čestice iz hrane polako se talože na elementima, posebno na onim koji se nalaze blizu šporeta. Vremenom se taj sloj pomeša sa prašinom i pretvori u tvrdokornu žućkastu naslagu koju nije lako ukloniti običnom krpom i vodom. Zbog toga mnogi posežu za jakim hemijskim sredstvima, ali postoji mnogo jednostavnije i prirodnije rešenje za masnoću koje su domaćice koristile godinama – samo nekoliko sastojaka koje već imate u kuhinji.

Zašto se masnoća najviše zadržava na kuhinjskim elementima

Tokom pripreme hrane sitne kapljice ulja i pare šire se po kuhinji i zadržavaju na površinama. Najviše su pogođena vrata ormarića iznad šporeta, ali i delovi oko ručkica koje često dodirujemo rukama.

Svetli i beli elementi posebno brzo pokazuju promene, jer se masne naslage na njima odmah primete. Kada se taj sloj duže vreme ne ukloni, on postaje sve tvrđi i teži za čišćenje.

Srećom, postoji jednostavan način da se ta naslaga ukloni bez agresivnih hemikalija.

Domaća pasta koja uklanja tvrdokornu masnoću

Za ovaj trik potrebno vam je samo nekoliko stvari:

- soda bikarbona

- biljno ulje

- stara četkica za zube

- meka krpa

- nekoliko kapi deterdženta za sudove

Čišćenje kuhinje Foto: Olga Simonova / Alamy / Profimedia

U manjoj posudi pomešajte sodu bikarbonu i biljno ulje dok ne dobijete gustu pastu. Važno je da smesa bude dovoljno gusta da može da se nanese na površinu, ali i dovoljno maziva da se lako razmaže.

Pastu zatim nanesite na vrata ormarića i lagano utrljajte četkicom za zube. Posebnu pažnju obratite na mesta oko ručkica, ivice i spojeve gde se masnoća najčešće zadržava.

Već nakon nekoliko poteza videćete kako se žuti sloj polako odvaja od površine.

Završno čišćenje i sjaj

Kada završite sa ribanjem, površinu prebrišite čistom, blago vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke paste. Ako želite dodatni sjaj i svežinu, možete dodati par kapi deterdženta za sudove u vodu kojom brišete ormariće.

Nakon ovog postupka kuhinjski elementi često izgledaju kao da su tek postavljeni.

Soda bikarbona deluje kao blagi prirodni abraziv koji razbija naslage masnoće i nečistoće. Sa druge strane, biljno ulje pomaže da se stara, osušena masnoća lakše rastvori.

(Kurir.rs/Žena)

