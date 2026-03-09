Slušaj vest

Amerikanka Bej Stoun izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je pokazala svoj novi osmeh, za koji je izdvojila gotovo 20.000 dolara.

Ova 25-godišnjakinja već je imala fasete, ali je odlučila da promeni izgled zuba i napravi ih još beljim i većim.

„Želela sam veći i svetliji osmeh“

Kako je objasnila, ovo njen drugi set faseta kod istog stomatologa i da je ovog puta želela dramatičniju promenu.

„Moji prirodni zubi su veoma mali, pa sam rekla stomatologu da želim da novi budu veći i ravniji. Za mene su zubi i osmeh najvažnija karakteristika na licu“, rekla je ona.

Kada je prvi put videla rezultat, bila je oduševljena.

Ovako izgledaju njeni novi zubi:

Uradila nove zube pa šokirala izgledom Foto: thebaystone/tiktok

„Pomislila sam: veliki su i prelepi, ravni, svetli i savršeni“, objasnila je.

Video postao viralan

Nakon toga odlučila je da svoj novi izgled podeli na društvenim mrežama. Na platformi TikTok objavila je video u kojem pokazuje novi osmeh, uz zvuk ržanja konja.

Snimak je brzo postao viralan i prikupio više od 46 miliona pregleda.

Uradila veštačke zube Foto: thebaystone/tiktok

Komentari podelili internet

Ipak, mnogi korisnici nisu bili oduševljeni njenom transformacijom, pa su se u komentarima nizale šale i kritike.

„Stigla si baš na vreme za Godinu konja“, našalio se jedan korisnik.

„Da li svetle i u mraku?“, upitao je drugi.

„Svetliji su od moje budućnosti“, napisao je treći.

Neki su bili još direktniji.

„Izgleda smešno“, glasio je jedan komentar, dok je drugi poručio: „Ja bih tražio povraćaj novca.“

Ona se ne obazire na kritike

Bej kaže da joj se nakon viralnog videa javilo nekoliko stomatologa koji su ponudili da joj pomognu oko zuba, ali je njihovu pomoć odbila.

„Na kraju dana, lepota je u oku posmatrača i ja lično obožavam svoje zube“, rekla je.

Dodala je i da negativne komentare ne shvata ozbiljno.

„Ako ljudi mogu nešto da nauče iz mojih videa, to je da se ponekad nasmeju sami sebi. Život treba da bude zabavan i opušten“, poručila je tiktokerka.