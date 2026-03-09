Slušaj vest

Tilan Blondo 24-godišnja manekenka koja je kao dete postala svetski poznata nakon što je proglašena „najlepšom devojčicom na svetu“, objavila je veridbu sa francuskim glumcem Benjaminom Ataoml, sa kojim je u vezi od 2022. godine.

Radosnu vest podelila je na Instagramu, gde je uz osmeh pokazala veliki verenički prsten.

Romantična prosidba u Grčkoj

Uz fotografije sa romantičnog putovanja u Grčku ova lepotica je otkrila da je pristala da se uda za svog partnera.

„Rekla sam ‘da’ svom najboljem prijatelju. Zauvek“, napisala je uz objavu.

Na fotografijama se vidi i trenutak prosidbe, koja se dogodila za stolom posutim laticama ruža pored mora. Paru je društvo pravio i njihov pas, pomeranac.

Tilan je svetsku slavu stekla sa samo šest godina, kada se 2006. godine pojavila na naslovnici časopisa Vogue Enfants. Tada joj je na godišnjem izboru TC Candler dodeljena titula „najlepše devojčice na svetu“, koju je ponovo osvojila 2018. godine.

Danas je zastupa modna agencija IMG Models, a pokrenula je i sopstveni brend za negu kose Enalyht, čija je osnivačica i kreativna direktorka.

Čestitke sa svih strana

Vest o veridbi izazvala je brojne reakcije. Među prvima joj je čestitala šminkerka Andrea Ali, koja je napisala: „O moj Bože! Ovo je ogromna vest“, na šta joj je buduća mlada lično zahvalila.

Čestitke je uputila i umetnica Paloma Boni Le Friant: „Nema šanse! Čestitam, seko.“

Najemotivniju poruku poslala je njena majka, televizijska voditeljka Veronika Labri.

Ovako je Tilan izgledala kao devojčica:

1/4 Vidi galeriju Tilen Blondo kao devojčica Foto: printscreen/instagram/thylaneblondeau

„Život me u poslednje vreme nije štedeo, ali danas, kada te vidim verenu za najdivnijeg zeta, osećam kao da se tračak sunca konačno probija kroz oblake. Čestitam vam oboma, ljubavi moje! Jedva čekam da počnemo da planiramo venčanje“, napisala je ona.

Navikla na život pod reflektorima

Ova lepotica je od malih nogu navikla na život pod svetlima reflektora. Nedavno se osvrnula i na komentare o svom izgledu nakon pojavljivanja na reviji brenda Miu Miu tokom Nedelje mode u Parizu prošle godine, kada su je neki pitali šta je „uradila sa svojim usnama“.

1/4 Vidi galeriju Tilan Blondo na Nedelji mode u Parizu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Stephen Crawshaw / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U objavi na Instagramu tada je poručila:

„Znam da u današnjoj generaciji ljudi rano počinju sa estetskim zahvatima, ali ja nikada ništa nisam radila na sebi. Možete pogledati moje fotografije iz detinjstva, ništa se nije promenilo. Ljudi vole da porede i izmišljaju, ali to što nosim šminku ili koristim olovku za usne ne znači da sam operisala usne ili lice. U jednom trenutku moramo prestati sa tim.“

(Kurir.rs/Index)