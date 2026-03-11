Slušaj vest

Početak marta i prvi zraci sunca, koje smo toliko čekali, uvek donose potrebu za nečim nežnim, svežim i optimističnim. Menjamo garderobu, osvežavamo frizuru, biramo lakše parfeme. A jedno je sigurno – u nail svetu, roze nokti za proleće 2026. postaju apsolutni favorit. Ali ne kao romantični kliše, već kao svesna odluka da unesemo boju koja podiže raspoloženje i daje dozu sofisticirane razigranosti, a uz to je nežna, minimalistička i nenapadna.

Zašto su roze nokti u fokusu za proleće 2026?

Roze više nije samo lepe nijansa. Ona je statement. Od puderastih tonova koji izgledaju gotovo prozirno na dnevnom svetlu, do lavanda roze nijanse koja privlači poglede, paleta je šira nego ikada. Upravo u toj raznolikosti leži čar – možete je prilagoditi raspoloženju, stilu, pa čak i poslovnom dres kodu.

Roze nokti Foto: Irina Smirnova / Alamy / Profimedia

Ako volite minimalizam, mlečno-roze nijanse su pravi izbor. One izgledaju negovano, čisto i luksuzno bez previše truda. Savršeno se uklapaju uz bež nijanse, lanene košulje i zlatni nakit. Ovo su nokti koji ne viču, ali se primećuju. Idealni su za poslovne sastanke, ali i za prve prolećne kafe na suncu.

Tu su i pastelne i nežne Barbie varijante. Ovakvi roze nokti za proleće 2026. nose dozu samopouzdanja. Kombinujte ih uz jednostavne komade garderobe i dozvolite noktima da budu glavni aksesoar. Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da ceo look dobije posebnu energiju.

Posebno zanimljiv trend ove sezone su kombinacije tekstura. Sjajni top coat za efekat stakla, suptilni shimmer ili blagi hromirani odsjaj za modernu notu. Roze u mat varijanti deluje sofisticirano i urbano, dok sjajna završnica daje klasičnu, romantičnu vibru.

Roze nokti Foto: Robert Przybysz / Panthermedia / Profimedia

Zašto birati roze nokte ovog proleća?

Ono što roze čini savršenim izborom jeste njegova prilagodljivost svim tonovima kože. Hladne roze nijanse lepo stoje svetlijem tenu, dok topliji, breskvasto-roze tonovi naglašavaju preplanulost i daju koži zdrav sjaj. Ako niste sigurni koja vam najviše pristaje, pravilo je jednostavno – isprobajte nekoliko varijanti i pratite kako se osećate. Boja je energija, a proleće je pravo vreme za eksperimentisanje, piše Lepota&Zdravlje.

Roze nokti Foto: Marina Lohrbach / Panthermedia / Profimedia

Nega noktiju je važna jednako koliko i boja!

Ne zaboravite ni negu. Najlepši roze nokti za proleće 2026. biće oni na zdravi i uredni. Hidratacija zanoktica, blaga turpija i kvalitetna baza učiniće da lak izgleda profesionalno, čak i ako manikir radite same, kod kuće. Minimalan trud, a maksimalan efekat.

Možda je baš zato roze ove godine simbol novog početka. Ne previše ozbiljna, ali ni detinjasta. Dovoljno romantična, ali sa dozom stava. Kada sledeći put budete birali nijansu u salonu ili u drogerijama, pred policom sa lakovima, setite se da ponekad mali detalj poput boje na noktima može promeniti raspoloženje.

