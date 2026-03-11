Slušaj vest

Jupiter 11. marta završava svoj retrogradni hod i ponovo kreće direktno, što je dobar znak za većinu znakova Zodijaka, dok će tri znaka imati mnogo koristi od direktnog Jupitera.

Poznat je kao planeta sreće, pa se u astrologiji Jupiter, naročito kada krene direktno, povezuje s napretkom i novim mogućnostima, jer se planovi lakše ostvaruju, a energija za promene postaje jača.

Ipak, svaki astrološki tranzit ima i drugu stranu. Pojedinim znakovima ovaj period može da donese potrebu za suočavanjem s odgovornostima, realnijim sagledavanjem situacije i promenama koje nisu uvek prijatne.

Devica

Ovog puta je to Devica, koja bi trebalo da bude na oprezu.

Ljudima rođenim od 23. avgusta do 22. septembra direktni hod planete Jupiter može da pokrene niz situacija koje će ih naterati da preispitaju svoje planove i prioritete. Moguće je da će se pojaviti dodatne obaveze na poslu ili u privatnom životu, zbog čega će morati da budu još organizovanije i disciplinovanije nego inače.

Ovaj period može Devicama da donese određene lekcije vezane za poverenje i očekivanja od drugih ljudi. Možda će shvatiti da ne mogu sve da kontrolišu i da je ponekad potrebno prilagoditi se okolnostima.

Iako to može biti pomalo naporno, upravo takva iskustva mogu im pomoći da u narednim mesecima donesu pametnije odluke i naprave stabilnije planove za budućnost

