Grupacija Prada predstavila je dugoročni strateški plan za Versaće, koji predviđa zaokret prema ekskluzivnosti i probranijoj distribuciji. Glavni kreativni direktor Piter Milije, koji na dužnost stupa u julu, ostatak godine posvetiće razvoju nove kreativne vizije, a njegova prva kolekcija očekuje se početkom 2027. Konglomerat takođe oživljava prestižnu liniju visoke mode Atelier Versace, dok istovremeno gasi pristupačniju liniju Versace Jeans Couture i druge podbrendove, piše Hypebeast.

Nakon što je modna industrija s nestrpljenjem iščekivala poteze Grupacije Prada vezane za Versaće, italijanski konglomerat napokon je otkrio svoje planove. Predstavljena je stroga strategija koja akcenat stavlja na ekskluzivnost. Umesto žurbe s predstavljanjem nove kreativne vizije na modnim pistama, kuća bira promišljen i strpljiv pristup kako bi brend s prepoznatljivom meduzom ponovo pozicionirala u sam vrh tržišta luksuza.

Foto: CFOTO / imago stock&people / Profimedia

Debi Pitera Milijea početkom 2027.

Dugoočekivani plan predstavili su izvršni predsednik Grupacije Prada Lorenco Berteli i izvršni direktor Andrea Gera tokom konferencijskog poziva o finansijskim rezultatima grupacije za 2025. godinu. U fokusu strategije nalazi se novoimenovani glavni kreativni direktor Piter Milije, koji će zvanično preuzeti dužnost 1. jula.

Međutim, ljubitelji mode moraće da pričekaju na njegove kreacije. Brend je potvrdio da Milijeova prva kolekcija neće biti predstavljena pre početka 2027, što dizajneru daje dovoljno vremena da se posveti isključivo "analizi i razvoju budućih kolekcija" koje će biti duboko ukorenjene u izvornom DNK kuće.

Foto: Alexander Ryumin / Zuma Press / Profimedia

Povratak visoke mode i gašenje pristupačnijih linija

Osim promene kreativnog vođstva, Grupacija Prada sprovodi i veliku strukturnu transformaciju s ciljem podizanja prestiža Versaćea. Ključni deo nove ere zvanično je ponovno pokretanje linije Atelier Versace, istorijske linije visoke mode. Povratkom u ultraekskluzivni svet visoke mode i izrade po meri, brend dodatno naglašava svoju predanost vrhunskoj izradi i luksuzu.

S druge strane, konglomerat preduzima i odlučne korake u gašenju komercijalnijih i cenovno pristupačnijih Versaćeovih linija. Gera je potvrdio da će brend zvanično ukinuti liniju Versace Jeans Couture, kao i druge konfekcijske podbrendove. Taj potez je deo šire "prve faze repozicioniranja kanala", koja će kuću usmeriti prema prodaji po punoj ceni i znatno selektivnijem globalnom modelu distribucije.

Strategija za povratak na vrh luksuza

Dok Grupacija Prada slavi petu uzastopnu godinu rasta, s prihodima u 2025. koji su dosegnuli gotovo 5,72 milijarde evra, jasno je da svoju dokazanu formulu uspeha primenjuje i na svoju najnoviju akviziciju. Davanjem prednosti dugoročnoj vrednosti brenda umesto kratkoročne komercijalne dobiti, postavljeni su temelji za izuzetno luksuzno novo poglavlje u istoriji kultne italijanske modne kuće.

